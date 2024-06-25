Визит мэра, вооруженная охрана и кровавые бордюры. Что творится в храмах Махачкалы спустя сутки после теракта

Свято-Успенский собор в Махачкале Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











23 июня в Дагестане произошел теракт — боевики устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте. Погибли полицейские и гражданские. Публикуем фоторепортаж наших коллег из MSK1.RU с мест, где разворачивалась трагедия.

Полицейское усиление

На следующий день после теракта у дагестанского аэропорта Уйташ встречают паломников из Мекки. Больше сотни близких приехали к международному терминалу с шариками и цветами.



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На въезде в город — усиление, полицейские проверяют автомобили.



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Опустевшая синагога

Подъезд к синагоге на улице Ермошкина в Махачкале перекрыт сигнальными лентами. Здесь дежурят двое полицейских. Чужаков проверяют — просят документы. Снимать здесь нельзя.



Окна в здании выбиты. На дверях синагоги написаны таинственные числа — 2:120 и 8:39. Как считают некоторые, они означают номера сур и хаятов из Корана.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Синагога долгое время пустует — после погрома в аэропорту там почти никто не появляется. Поэтому пострадавших не было. Об этом корреспонденту MSK1.RU рассказала местная жительница, которая вчера была свидетелем произошедшего.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











«Будка охранника вся в дырах»

В двадцати минутах пути на машине от синагоги находится Свято-Успенский собор. Там вчера прятались от террористов 19 человек. Их освободили правоохранители.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На входе в храм к корреспондентам MSK1.RU вышла матушка Татьяна. Она рассказала, что только что неизвестные позвонили в свечную лавку и начали угрожать от лица всего исламского народа.

На будке охранника были отметины пуль. Как рассказал местный житель, там его и застрелили.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вход ко владыке Варлааму — главе Грозненской и Махачкалинской епархии — тоже значительно пострадал. Все стекла боевики изрешетили пулями.

Источник: MSK1.RU

А так выглядит двор храма с другой стороны — рядом с церковью стоят искореженные кузова автомобилей.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В храм также приехал мэр Махачкалы Юсуп Умавов. Он возложил цветы к мемориалу у собора.

— Мы всегда жили в мире и будет жить в мире. Это наша общая скорбь, — сказал владыка мэру.



Чиновник ответил, что окажет всю необходимую помощь.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Сегодня у нас был глава оперативного штаба, — рассказал корреспонденту MSK1.RU мэр. — Дал соответствующие поручения. Наши службы с самого утра занимаются уборкой. Какая помощь нужна будет по приведению порядка, где свалилось дерево — всё уберем. В дальнейшем, если понадобится помощь по ремонту или другим работам, мы сделаем.

Кроме того, мэрия пообещала заняться похоронами охранника Михаила. По словам владыки, помощь окажут и семье погибшего — маме и сестре.

Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Напомним, что 23 июня неизвестные мужчины в черном устроили стрельбу в дагестанских городах Махачкале и Дербенте. Как сообщал ТАСС, нападавшие атаковали два православных храма, синагогу и пост ДПС. В синагоге вспыхнул сильный пожар, его потушили лишь спустя несколько часов.

В отличие от Дербента в Махачкале перестрелка затянулась. Город пришлось перекрыть, чтобы террористы не сбежали.