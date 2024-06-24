В уличных боях погибли более 15 полицейских, объявили траур: чем закончился теракт в Дагестане

Боевики попали на видео Источник: Осторожно, новости / T.me

23 июня вооруженные мужчины в черном устроили стрельбу в дагестанских Махачкале и Дербенте. По информации ТАСС, боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В синагоге вспыхнул сильный пожар, его потушили лишь спустя несколько часов.



Источник: читательница E1.RU

Бой полицейских и террористов

Стрельба в Дербенте закончилась достаточно быстро. Сообщалось о ликвидации в городе двух боевиков. В Махачкале всё затянулось. Город перекрыли, чтобы не дать террористам сбежать. Полицейские вступили с ними в бой.

Один из полицейских снял перестрелку Источник: Осторожно, новости / T.me

На улицах Махачкалы появилась тяжелая техника Источник: Осторожно, новости / T.me

И конная полиция Источник: Осторожно, новости / T.me

Стрельба долго не утихала Источник: Криминальная хроника МВД Дагестана / T.me

Пострадавшие

В бою с террористами погибли более 15 полицейских, сообщил глава Дагестана. Был убит священник, в ходе стрельбы скончались мирные жители.

— Первыми на пути террористов, на пути бандитов, на пути нелюдей, которые в день Святой Троицы совершили террористические атаки на культовые объекты иудейской и православной церкви, стали наши полицейские. Как и несколько лет назад, именно они защитили мирных жителей, гостей нашей республики от преступных террористических атак ценой своей жизни.

Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта с оружием в руках, защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим атакам. Среди них — отец Николай, священнослужитель, более сорока лет служивший в православном храме в Дерби, — сказал Меликов в своем обращении.

Источник: melikov05 / T.me

Погибшему священнику было 66 лет. Террористы перерезали отцу Николаю горло. У него остались жена, трое детей и шестеро внуков.

Источник: Борис Корчевников / T.me











Личности погибших полицейских не раскрываются, известно только об одном из них. Это начальник отдела полиции города Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев.

Источник: Криминальная хроника МВД Дагестана / T.me











Он пришел на подмогу к своим коллегам, но получил тяжелое ранение. Медики не смогли его спасти.

Что известно о боевиках

Шесть стрелков были ликвидированы в Махачкале и Дербенте, сообщил глава республики.

Известно, что в теракте участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Его задержали, допросили, провели обыски. Чиновника отправят в отставку, сообщили РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Источник: администрация МP «Сергокалинский район»











На сайте отделения «Единой России» в Дагестане пропала страница Магомеда Омарова.

Источник: dagestan.er.ru











Реакция

В Дагестане объявили трехдневный траур. Указ подписал глава Сергей Меликов. 24, 25 и 26 июня на всей территории республики будут приспущены государственные флаги. Отменят все развлекательные мероприятия и передачи.

— Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, — сообщили в пресс-службе администрации Меликова.

СК России по Республике Дагестан возбудил уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Сообщается, что пострадали полицейские и мирное население.



— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты.

