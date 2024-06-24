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Происшествия Теракт в Дагестане подробности В уличных боях погибли более 15 полицейских, объявили траур: чем закончился теракт в Дагестане

В уличных боях погибли более 15 полицейских, объявили траур: чем закончился теракт в Дагестане

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Боевики попали на видео

23 июня вооруженные мужчины в черном устроили стрельбу в дагестанских Махачкале и Дербенте. По информации ТАСС, боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В синагоге вспыхнул сильный пожар, его потушили лишь спустя несколько часов.

Бой полицейских и террористов

Стрельба в Дербенте закончилась достаточно быстро. Сообщалось о ликвидации в городе двух боевиков. В Махачкале всё затянулось. Город перекрыли, чтобы не дать террористам сбежать. Полицейские вступили с ними в бой.

Один из полицейских снял перестрелку
На улицах Махачкалы появилась тяжелая техника
И конная полиция
Стрельба долго не утихала

Пострадавшие

В бою с террористами погибли более 15 полицейских, сообщил глава Дагестана. Был убит священник, в ходе стрельбы скончались мирные жители.

— Первыми на пути террористов, на пути бандитов, на пути нелюдей, которые в день Святой Троицы совершили террористические атаки на культовые объекты иудейской и православной церкви, стали наши полицейские. Как и несколько лет назад, именно они защитили мирных жителей, гостей нашей республики от преступных террористических атак ценой своей жизни.

Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта с оружием в руках, защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, в ходе нападения на совершенно мирные объекты, которые подверглись террористическим атакам. Среди них — отец Николай, священнослужитель, более сорока лет служивший в православном храме в Дерби, — сказал Меликов в своем обращении.

Погибшему священнику было 66 лет. Террористы перерезали отцу Николаю горло. У него остались жена, трое детей и шестеро внуков.

Личности погибших полицейских не раскрываются, известно только об одном из них. Это начальник отдела полиции города Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев.

Он пришел на подмогу к своим коллегам, но получил тяжелое ранение. Медики не смогли его спасти.

Что известно о боевиках

Шесть стрелков были ликвидированы в Махачкале и Дербенте, сообщил глава республики.

Известно, что в теракте участвовали сыновья главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Его задержали, допросили, провели обыски. Чиновника отправят в отставку, сообщили РИА Новости со ссылкой на местные власти.

На сайте отделения «Единой России» в Дагестане пропала страница Магомеда Омарова.

Реакция

В Дагестане объявили трехдневный траур. Указ подписал глава Сергей Меликов. 24, 25 и 26 июня на всей территории республики будут приспущены государственные флаги. Отменят все развлекательные мероприятия и передачи.

— Правительству РД поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим, — сообщили в пресс-службе администрации Меликова.

СК России по Республике Дагестан возбудил уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Сообщается, что пострадали полицейские и мирное население.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты.

Мы рассказывали о происходящем в режиме-онлайн.

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