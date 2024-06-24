Налетел на бордюр: 37-летний водитель погиб в перевернувшемся Subaru в Новосибирске — видео

В Калининском районе Новосибирска погиб 37-летний водитель автомобиля Subaru Forester. Информацию о происшествии сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария произошла в 22:30 в воскресенье, 24 июня. Водитель иномарки ехал по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Объединения. В пути, у дома №94 к 210 на улице Богдана Хмельницкого, он наехал на бордюрный камень, а затем врезался в дерево.
Судя по опубликованным кадрам, автомобиль перевернулся.
На месте погиб 37-летний водитель иномарки.
На месте работает наряд ДПС, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В минувшую субботу у авторынка на улице Петухова столкнулись два «Ниссана». На месте аварии погиб 23-летний молодой человек, его тело доставали из груды металла.