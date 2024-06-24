НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

штиль.

 743мм 91%
Подробнее
1 Пробки
USD 87,96
EUR 94,26

СРОЧНО

Новосибирцы встретили Троицу — репортаж с кладбища

Выиграй IPhone 15
Экоквест по заповедникам
Автохамы объяснились
Баттл Сибири и Урала
В школу через магистраль
Последние квартиры в ипотеку
В доме лопнула стена
Поступила в вуз в Австрии
НГС в Telegram
Происшествия Налетел на бордюр: 37-летний водитель погиб в перевернувшемся Subaru в Новосибирске — видео

Налетел на бордюр: 37-летний водитель погиб в перевернувшемся Subaru в Новосибирске — видео

Авария произошла в Калининском районе

341
Написать комментарий
ДТП произошло на улице Богдана Хмельницкого

В Калининском районе Новосибирска погиб 37-летний водитель автомобиля Subaru Forester. Информацию о происшествии сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла в 22:30 в воскресенье, 24 июня. Водитель иномарки ехал по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Объединения. В пути, у дома №94 к 210 на улице Богдана Хмельницкого, он наехал на бордюрный камень, а затем врезался в дерево.

Судя по опубликованным кадрам, автомобиль перевернулся.

На месте погиб 37-летний водитель иномарки.

На месте работает наряд ДПС, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В минувшую субботу у авторынка на улице Петухова столкнулись два «Ниссана». На месте аварии погиб 23-летний молодой человек, его тело доставали из груды металла.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск ГАИ ДТП Смертельное ДТП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Полнолуние в Козероге: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Рекомендуем
Знакомства

SerkanBolat,  34

Ирина,  44

Graff,  34

Наталья,  45

Игорь,  49

анастасия,  61

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление