Налетел на бордюр: 37-летний водитель погиб в перевернувшемся Subaru в Новосибирске — видео

Авария произошла в 22:30 в воскресенье, 24 июня. Водитель иномарки ехал по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы Объединения. В пути, у дома №94 к 210 на улице Богдана Хмельницкого, он наехал на бордюрный камень, а затем врезался в дерево.