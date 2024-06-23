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Нападение боевиков на Дагестан — онлайн

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Происшествия онлайн-трансляция Убиты священник и полицейские, сгорела синагога, СК завёл дело о теракте — онлайн о нападении боевиков в Дагестане

Убиты священник и полицейские, сгорела синагога, СК завёл дело о теракте — онлайн о нападении боевиков в Дагестане

Собираем всё, что известно о ЧП

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21 июня неизвестные в черном открыли стрельбу в двух дагестанских городах — Махачкале и Дербенте. Сообщается о погибших и раненых. Мы собираем всё, что известно о ЧП, в режиме онлайн.

Дарья Пирогова

В МВД Дагестана подтвердили, что двое боевиков, стрелявших в Дагестане, ликвидированы.

Дарья Пирогова

В Махачкале около пляжа слышны звуки стрельбы, пишет телеграм-канал 112.

Также сообщается снова о перестрелке в районе горящей синагоги.

Дарья Пирогова

СК России по Республике Дагестан возбудил уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. Сообщается, что пострадали полицейские и мирное население.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты.

Дарья Пирогова

Террористы, устроившие стрельбу в Дагестане, попали на видео.

Дарья Пирогова

В синагоге в Дербенте вспыхнул пожар.

Дарья Пирогова

Очевидцы сняли, как неизвестные в черном стреляют на улицах Дербента.

Дарья Пирогова

— В Дербенте и Махачкале совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС, — сообщили в НАК, передает ТАСС.

Дарья Пирогова

— Два боевика только что ликвидированы в Махачкале, — сообщает Shot со ссылкой на очевидцев.

Дарья Пирогова

При стрельбе в Дербенте погиб священник, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

— По поступившей мне информации, Отца Николая в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел, — написал Шамиль в своем телеграм-канале.

Дарья Пирогова

Ситуацию прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов.

— Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие.


Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план «Перехват». Личности нападавших устанавливаются. Создан оперативный штаб, все необходимые решения будут приниматься своевременно в интересах безопасности жителей республики.

Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!

Призываю всех сохранять спокойствие. Подробная информация будет дана позже.

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