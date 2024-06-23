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Происшествия Висел 4 часа: на Алтае спасли гражданина Белоруссии с отвесной скалы

Висел 4 часа: на Алтае спасли гражданина Белоруссии с отвесной скалы

Инцидент произошел на горе Иткая

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Спасенным оказался 36-летний мужчина

Сотрудники МЧС спали гражданина Белоруссии с отвесной скалы в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня. 36-летний мужчина повис на горе Иткая, в опасном положении он находился около четырех часов. Друзья попавшего в беду гражданина Белоруссии обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники МЧС нашли надежный подход к скалолазу, жизнь которого находилась в опасности. Его спустились с помощью спасательных веревок к подножию горы Иткая. Мужчина травм не получил.

Ранее на Алтае река Майма оказалась переполнена из-за дождей. Бурные потоки воды сняли на видео.

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Республика Алтай МЧС РФ Спасательная операция
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