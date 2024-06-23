Висел 4 часа: на Алтае спасли гражданина Белоруссии с отвесной скалы

Сотрудники МЧС спали гражданина Белоруссии с отвесной скалы в Республике Алтай. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня. 36-летний мужчина повис на горе Иткая, в опасном положении он находился около четырех часов. Друзья попавшего в беду гражданина Белоруссии обратились за помощью к спасателям.
Сотрудники МЧС нашли надежный подход к скалолазу, жизнь которого находилась в опасности. Его спустились с помощью спасательных веревок к подножию горы Иткая. Мужчина травм не получил.
Ранее на Алтае река Майма оказалась переполнена из-за дождей. Бурные потоки воды сняли на видео.