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Происшествия Спецоперация на Украине Ребенок погиб, 100 человек ранены. ВСУ атаковали Севастополь ракетами

Ребенок погиб, 100 человек ранены. ВСУ атаковали Севастополь ракетами

Осколки сбитых снарядов упали в курортной зоне

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Ракеты уничтожили в небе над акваторией

Вооруженные сил Украины атаковали Севастополь. Все ракеты сбили. Однако осколки упали в курортную зону, что стало причиной трагедии. Трое человек погибли, среди них есть ребенок.

— Количество погибших выросло до 3 человек: мы потеряли двух детей и 1 взрослого. Количество раненых выросло почти до 100, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор предупреждал о работе ПВО и просил жителей оставаться в безопасных местах и не выходить на открытую местность. По его словам, ракетную атаку отразили. Пять воздушных целей уничтожили над акваторией, но осколки упали в прибрежной зоне.

Ситуация в курортной зоне Учкуевка, расположенной на северной стороне Севастополя, тяжелая, продолжил губернатор. Пострадавшие есть и на других территориях. Развожаев сообщил о двух людях, получивших осколочные ранения в Любимовке. Один дом загорелся в СНТ. Также в районе пансионата «Лазурь» горит лес на территории 150 квадратных метров.

Территория России подверглась массированной атаке. ВСУ выпустили более 110 снарядов по Белгородской области. По данным Минобороны, по Севастополю наносили удары с помощью ракет ATACMS.

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Севастополь Ракета Михаил Развожаев Погиб Ребенок
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