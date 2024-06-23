Ребенок погиб, 100 человек ранены. ВСУ атаковали Севастополь ракетами

Ракеты уничтожили в небе над акваторией Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Вооруженные сил Украины атаковали Севастополь. Все ракеты сбили. Однако осколки упали в курортную зону, что стало причиной трагедии. Трое человек погибли, среди них есть ребенок.

— Количество погибших выросло до 3 человек: мы потеряли двух детей и 1 взрослого. Количество раненых выросло почти до 100, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор предупреждал о работе ПВО и просил жителей оставаться в безопасных местах и не выходить на открытую местность. По его словам, ракетную атаку отразили. Пять воздушных целей уничтожили над акваторией, но осколки упали в прибрежной зоне.



Ситуация в курортной зоне Учкуевка, расположенной на северной стороне Севастополя, тяжелая, продолжил губернатор. Пострадавшие есть и на других территориях. Развожаев сообщил о двух людях, получивших осколочные ранения в Любимовке. Один дом загорелся в СНТ. Также в районе пансионата «Лазурь» горит лес на территории 150 квадратных метров.