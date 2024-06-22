Забрала скорая: мотоциклиста сбили на площади Маркса в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска мотоциклист врезался в автомобиль Honda Fit. Информацией о происшествии с редакцией НГС поделился читатель Александр.
По словам новосибирца, авария произошла около 20 часов в субботу, 22 июня.
— На перекрёстке Новогодней и Сибиряков-Гвардейцев сбили мотоциклиста, его уже забрала скорая. Стоит разбитая Хонда Фит, — рассказал редакции НГС Александр.
Новосибирец добавил, что рядом с место ДТП также находится автомобиль марки Subaru, который также стоят с включенными аварийными сигналами.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, чтобы узнать подробности аварии и состояние пострадавшего. На момент публикации материала информация не поступила.
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