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Происшествия Забрала скорая: мотоциклиста сбили на площади Маркса в Новосибирске

Забрала скорая: мотоциклиста сбили на площади Маркса в Новосибирске

Повреждения также получил автомобиль Honda Fit

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Авария произошла у ТЦ «Сан-Сити»

В Ленинском районе Новосибирска мотоциклист врезался в автомобиль Honda Fit. Информацией о происшествии с редакцией НГС поделился читатель Александр.

По словам новосибирца, авария произошла около 20 часов в субботу, 22 июня.

— На перекрёстке Новогодней и Сибиряков-Гвардейцев сбили мотоциклиста, его уже забрала скорая. Стоит разбитая Хонда Фит, — рассказал редакции НГС Александр.

Новосибирец добавил, что рядом с место ДТП также находится автомобиль марки Subaru, который также стоят с включенными аварийными сигналами.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, чтобы узнать подробности аварии и состояние пострадавшего. На момент публикации материала информация не поступила.

Ранее на улице Петухова в массовом ДТП погиб 23-летний молодой человек. Момент столкновения попал на видео.

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