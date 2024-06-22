«Достали труп из груды металла»: на Петухова столкнулись два «Ниссана» — в соцсетях заявили о погибшем

Днем 22 июня возле авторынка на улице Петухова в Новосибирске произошло жесткое столкновение двух автомобилей — Nissan Cedric и Nissan Stagea. Об этом пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black».
В результате аварии сильно пострадал Stagea — его смяло буквально пополам, отмечается в посте.
— Автор поста сообщил, что сотрудники МЧС достали как минимум один труп из груды металла, — пишет канал.
НГС обратился за комментариями в пресс-службы городской ГАИ и ГУ МЧС Новосибирской области.
Вчера вечером в Ленинском районе Chevrolet Malibu насмерть сбил пешехода — мужчина решил прилечь на дорогу.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.