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Происшествия «Достали труп из груды металла»: на Петухова столкнулись два «Ниссана» — в соцсетях заявили о погибшем

«Достали труп из груды металла»: на Петухова столкнулись два «Ниссана» — в соцсетях заявили о погибшем

Место ДТП попало на видео

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5 комментариев
Авария произошла у въезда на авторынок

Днем 22 июня возле авторынка на улице Петухова в Новосибирске произошло жесткое столкновение двух автомобилей — Nissan Cedric и Nissan Stagea. Об этом пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black».

В результате аварии сильно пострадал Stagea — его смяло буквально пополам, отмечается в посте.

— Автор поста сообщил, что сотрудники МЧС достали как минимум один труп из груды металла, — пишет канал.

Видео с места аварии

НГС обратился за комментариями в пресс-службы городской ГАИ и ГУ МЧС Новосибирской области.

Если вы стали очевидцем аварии, расскажите редакции НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Вчера вечером в Ленинском районе Chevrolet Malibu насмерть сбил пешехода — мужчина решил прилечь на дорогу.

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