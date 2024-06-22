«Решил понтануться»: пассажир дорогого авто открыл стрельбу у мусорных баков во дворе на Кирова — видео ночной пальбы

На кадрах видны вспышки Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Ночью 22 июня рядом с домом, расположенным на улице Кирова, 225 в Новосибирске, пассажир автомобиля устроил стрельбу из оружия. В полицию поступило заявление по поводу инцидента, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД региона.



— Зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность гражданина, — отмечают в ведомстве.



В ролике, опубликованном в Telegram-канале «АСТ-54 Black», видно, что стрелять из салона стали в тот момент, когда рядом с машиной на улице проходила компания молодых девушек.

Видео стрельбы Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

— Сегодня в час ночи во дворе на Кирова, 225 пассажир внедорожника Lexus LX570 решил понтануться перед девчонками, — полагает автор поста.



Также канал опубликовал кадры, судя по которым некие женщина и мужчина, державший в руках автомат, зашли в лифт жилого дома — по какому точно адресу их заметили, не уточняется.

Оружие в руках мужчины весьма габаритное Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Ранее полуголый новосибирец устроил стрельбу на Волочаевской, а его друг сбил прохожего — НГС публиковал подробности.