Тысяча поломников мертвы, среди них россияне. Хадж в Саудовскую Аравию обернулся тратегией — что произошло в Мекке

Число паломников, погибших во время хаджа в Саудовскую Аравию, превысило 1000 человек. Все что известно о трагедии к этому часу в нашем материале.
— Число умерших во время хаджа в этом году превысило 1000 человек, — сообщает Agence France-Presse на основании собственных подсчетов.
Хадж — ежегодное паломничество в Мекку, которое при возможности обязан совершить каждый мусульманин. Он проходил с 14 по 19 июня. По данным властей Саудовской Аравии, в этом году в Мекку приехали 1,83 млн человек, из них более 1,6 млн — иностранцы, в ом числе около 25 тысяч россиян.
В большинстве случаев причиной смерти стала экстремальная жара. Температура воздуха в Мекке в эти дни достигала более +50 градуса по Цельсию.
Накануне сообщалось о 577 погибших. Среди них — пятеро российских паломников, рассказали в Генконсульстве России в Джидде ТАСС. Один мужчина и три женщины погибли во время совершения обрядов хаджа. Пятый россиянин умер в результате обострения хронических заболеваний. Они прибыли из Дагестана и Московской области.
За помощью обратились 2764 паломника в связи с тепловыми ударами, сообщало Министерство здравоохранения Саудовской Аравии 16 июня. В Минздраве уточнили, что они не соблюдали рекомендации властей.