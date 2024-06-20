Мегаливень со смерчем разносит Москву, вырывая с корнем деревья и рекламные щиты. Фото и видео стихии

Москву второй раз за месяц накрывает сильная непогода. Мегаливень повторился в столице спустя неделю, 20 июня. На этот раз стихия разбушевалась еще сильнее: помимо проливных дождей, принесла с собой грозы, град, ураганный ветер и даже смерч.
Наши коллеги из MSK1.RU сообщают, что из-за этого власти закрыли все парки, а руководство зоопарка приостановило посещения. При этом аэропорты работают штатно.
Жители активно делятся последствиями непогоды. Например, вырванными с корнями деревьями на Можайском шоссе под Одинцово.
Устоять под таким напором невозможно.
Не повезло также строящимся объектам. Их в такой ситуации стоит обходить стороной, чтобы, например, медные листы не прилетели на голову.
Хотя вряд ли кому-то в принципе стоит выходить на улицу. Потому что людей там сносит еще сильнее.
Ураганный ветер не щадит и рекламные щиты.
Общественному транспорту приходится пробираться сквозь огромные лужи.
В Москве жители пока не заметили смерча. Зато его образование засняли жители Лобни.
Смерчи заметили также в спальных районах столицы, под Истрой и в районе Лосино-Петровского. Пострадали из-за непогоды уже как минимум 10 человек.