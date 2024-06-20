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Происшествия Мегаливень со смерчем разносит Москву, вырывая с корнем деревья и рекламные щиты. Фото и видео стихии

Мегаливень со смерчем разносит Москву, вырывая с корнем деревья и рекламные щиты. Фото и видео стихии

Известно уже о десяти пострадавших

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Мегаураган с ливнем вырывает деревья с корнем

Москву второй раз за месяц накрывает сильная непогода. Мегаливень повторился в столице спустя неделю, 20 июня. На этот раз стихия разбушевалась еще сильнее: помимо проливных дождей, принесла с собой грозы, град, ураганный ветер и даже смерч.

Наши коллеги из MSK1.RU сообщают, что из-за этого власти закрыли все парки, а руководство зоопарка приостановило посещения. При этом аэропорты работают штатно.

Жители активно делятся последствиями непогоды. Например, вырванными с корнями деревьями на Можайском шоссе под Одинцово.

Последствия непогоды уже устраняют

Устоять под таким напором невозможно.

Мужчине удалось запечатлеть падение дерева

Не повезло также строящимся объектам. Их в такой ситуации стоит обходить стороной, чтобы, например, медные листы не прилетели на голову.

Из-за непогоды компании потеряют много денег

Хотя вряд ли кому-то в принципе стоит выходить на улицу. Потому что людей там сносит еще сильнее.

Идти против ураганного ветра невозможно

Ураганный ветер не щадит и рекламные щиты.

Причем пострадали также и более крупные объекты размещения рекламы

Общественному транспорту приходится пробираться сквозь огромные лужи.

Пока затопило не настолько сильно, чтобы отменять рейсы

В Москве жители пока не заметили смерча. Зато его образование засняли жители Лобни.

Люди уверяют, что в жизни всё выглядит еще страшнее

Смерчи заметили также в спальных районах столицы, под Истрой и в районе Лосино-Петровского. Пострадали из-за непогоды уже как минимум 10 человек.

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