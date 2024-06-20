«Сделали замечание — ответили по-хамски»: сибирячка распылила перцовый баллончик в троллейбусе

Одна из пострадавших — женщина-водитель Источник: «Разный Красноярск» / VK











Вечером 19 июня в Красноярске пассажирка троллейбуса №15 распылила в салоне перцовый баллончик, передает NGS24.RU.



Предварительно известно, что в общественном транспорте поссорились пассажиры, и девушка одного из них достала перцовый баллончик и распылила. Из-за нее пострадали 53-летняя женщина-водитель троллейбуса и 38-летний пассажир. Очевидцы вызвали скорую. Полиция проводит проверку, девушку с баллончиком и других участников конфликта ищут.

Информация о конфликте и его последствиях появилась в паблике «Разный Красноярск» в соцсети «ВКонтакте». На видео пострадавшая женщина-водитель кричит от боли, очевидцы подают ей воду для промывки глаз.

— Двум молодым людям — парню и девушке — сделали замечание, что они не уступают место пожилым. Они ответили по-хамски. Мужчины вступились. Парень и один из мужчин начали драться. Их разнимал второй. В это время девушка парня достала баллончик и залила глаза окружающим. В том числе и женщине-водителю, которая вышла на шум. Также пострадала девочка, которая стояла рядом, и еще несколько пассажиров. Остановленная скорая с пациентом забрала водителя троллейбуса, которой сильно залили глаза, — говорится в посте.

Источник: «Разный Красноярск» / VK

NGS24.RU запросил комментарий в департаменте транспорта о состоянии женщины, но на момент публикации новости не получил его. Мы опубликуем его позже.

Согласно приказу Минтранса 227 от 23 июля 2015 года, с перцовым баллончиком в общественном транспорте ездить нельзя. Документ запрещает «механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами».



Ранее NGS24.RU писал о том, как пассажир автобуса маршрута № 90 распылил перцовый баллончик в глаза кондукторше. Позже он заявил, что так ответил на грубость женщины.

В мае НГС рассказывал, как в Кольцово подростки распылили в лицо мужчине перцовку - конфликт также попал на видео.