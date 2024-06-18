Стало известно, из-за чего массово отравились россияне. По всей стране изъяли 172 тонны продуктов

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Десятки человек попали в больницы с ботулизмом

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Наши коллеги из MSK1.RU побывали по адресу производства опасной фасоли

Стало известно, из-за чего десятки россиян попали в больницы с ботулизмом. Источник болезни — фасоль.

Роспотребнадзор назвал виновных: это продукция «Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Его основные изготовители — ООО «Локалкитчен» в Москве и ООО «САВОН-К» в Московской области.

— Предприятие расположено в антисанитарных условиях, а процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции. На предприятии отсутствует централизованное водоснабжение, санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки, — отчитался Роспотребнадзор.

Специалисты установили 9 производителей и поставщиков, которые использовали опасную фасоль. Вся их работа приостановлена, более 172 тонн продукции изъято из оборота.

— Все граждане, даже с самыми легкими симптомами, госпитализированы, получают лечение. Отобрано более 370 проб, проведено более 2,8 тысячи исследований. В остатках готовой продукции лабораториями Роспотребнадзора выявлен ботулинический токсин, — объяснили в ведомстве.

К вечеру 18 июня случаи ботулизма зарегистрировали в Москве и области, в Нижегородской области и Татарстане.

Прочитайте также, что такое ботулизм и как его лечат.

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Ботулизм Салат Фасоль Роспотребнадзор
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