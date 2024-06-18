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Происшествия Поисковики случайно нашли заблудившуюся в лесу на Урале жительницу Новосибирска

Поисковики случайно нашли заблудившуюся в лесу на Урале жительницу Новосибирска

Сибирячку доставили в поселок Исток

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Уженщины сел телевон и она осталась без связи

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» случайно нашли в окрестностях Чертового городища жительницу Новосибирска, которая там блуждала, пытаясь выйти из леса.

Как сообщили в поисковом отряде, добровольцы отправились на Чертово городище, чтобы спасти жителей Екатеринбурга и Каменска-Уральского, который там потерялись. Во время их поиска и была обнаружена женщина.

— Какое-то время она ехала на электричке, потом пешком добралась до Чёртова городища, успев сделать две фотографии. Заряд на телефоне закончился и женщина осталась без связи. Следуя в неизвестном направлении, по счастливой случайности блуждающий по лесным тропам человек пересёкся с поисковиком отряда, спешащим на помощь потерявшимся в лесу, — сообщили поисковики.

После этого были найдены и двое других пропавших, которым пришлось ночевать в скале. Всех найденных людей доставили в поселок Исток.

Ранее пропавшего в Ленинске-Кузнецком девятилетнего мальчика удалось найти живым. Состояние ребенка оценивают медики.

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