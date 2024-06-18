Семеро погибли, 13 в больнице: под Рязанью микроавтобус столкнулся с грузовиком — кадры страшной аварии

В Рязанской области произошла страшная авария. Столкнулись два грузовика, легковой автомобиль и микроавтобус.
По данным Telegram-канала 112, семь человек погибли, еще 13 пострадали. В их числе трое детей. Всех экстренно доставили в Шиловский медцентр.
Обновлено в 10:00. Авария произошла между селом Задубровье и деревней Заполье Шиловского района. Число пострадавших в ней увеличилось до 8, пострадали — 21.
Обновлено в 10:22. На место жуткой аварии прибыли руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции. Силовики уже возбудили уголовное дело (ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).