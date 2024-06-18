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Происшествия Семеро погибли, 13 в больнице: под Рязанью микроавтобус столкнулся с грузовиком — кадры страшной аварии

Семеро погибли, 13 в больнице: под Рязанью микроавтобус столкнулся с грузовиком — кадры страшной аварии

В ДТП столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка

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Всех пострадавших уже доставили в больницу

В Рязанской области произошла страшная авария. Столкнулись два грузовика, легковой автомобиль и микроавтобус.

По данным Telegram-канала 112, семь человек погибли, еще 13 пострадали. В их числе трое детей. Всех экстренно доставили в Шиловский медцентр.

На месте аварии несколько скорых и сотрудники ГИБДД

Обновлено в 10:00. Авария произошла между селом Задубровье и деревней Заполье Шиловского района. Число пострадавших в ней увеличилось до 8, пострадали — 21.

Обновлено в 10:22. На место жуткой аварии прибыли руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции. Силовики уже возбудили уголовное дело (ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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Авария ДТП Рязань Погибшие
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