НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+29°

ясная погода, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

с-в.

 747мм 36%
Подробнее
7 Пробки
USD 88,21
EUR 94,83
Реклама

СРОЧНО

Новосибирцев на выходных ждет 30-градусная жара

Что происходит с курсом валюты
Лето с пользой
«ВИС» остановила стройку моста
Как не пропустить отпуск
Красотки открыли пляжный сезон
Миллионы на помидорах
Лётчик-испытатель — о работе
Как изменят «Сосновый бор»
Подросток угрожает оружием
НГС в Telegram
Происшествия «У него в голове гематома»: сибиряк разбился на байке в Таиланде и впал в кому

«У него в голове гематома»: сибиряк разбился на байке в Таиланде и впал в кому

Каждый день пребывания в больнице стоит около 30 тысяч рублей

1 248
11 комментариев
Никита с детства занимался спортом

Красноярец Никита Коровкин попал в аварию на байке в Таиланде. Сейчас парень в коме, за его жизнь ежедневно борются врачи.

Юлия, мама Никиты, рассказала редакции NGS24.RU, что парень переехал в Таиланд полгода назад к своим друзьям. Он бросил второй курс Восточно-Сибирского техникума туризма и сервиса и «резко решил уехать за границу». Там ребята жили и хорошо зарабатывали (кем именно работали, женщина сказать затруднилась). Никита даже помогал семье — в Красноярске остались его родители и двое младших братьев.

6 июня Никита с друзьями поехал кататься по Паттайе. Но во время поездки красноярец не справился с управлением. Как точно произошла авария, пока никому неизвестно.

— Они заметили, что Никита отстал, вернулись, смотрят - он уже лежит. Вызвали скорую, полицию. Я всех подробностей аварии не знаю, — рассказывает Юлия.

Сейчас парень в коме. Врачи уже удалили ему почку. С их слов, состояние у Никиты сейчас критическое.

— [Врачи] ждут, пока он выйдет из комы, потому что у него в голове гематома, видимо, чтобы сделать какую-то операцию, но они не берут такие риски на себя. Может быть, ждут меня, может, мое разрешение какое-то надо, — описывает состояние сына женщина.

Юлия смогла оперативно получить загранпаспорт и в ближайшее время улетает к сыну. За три дня в больнице и за операцию семье выставили счет около полумиллиона рублей. Каждые сутки нахождения в клинике стоят 30 тысяч рублей. У семьи такой большой суммы сейчас нет.

По словам Юлии, самого детства Никита занимался спортом. Сначала плаванием, а затем пришел в экстрим — катался на скейтах, спортивных самокатах и велосипедах, тренировался в красноярском «Спортэксе».

— Он ездил в Москву на соревнования, любил этот вид спорта, хоть и был очень опасный. Конечно, не запретишь, но они же [говорят]: «Все нормально будет, мам, не переживай».

Как и у всех спортсменов в России у Никиты была страховка жизни. Но в пределах другой страны она не работает. Со слов Юлии, после переезда оформления полиса другой страны обсуждалось с сыном, но до страхования дело не дошло.

Если вы хотите помочь семье Никиты, можно связаться с его мамой в мессенджерах: +7 (913) 183–63–41 — Юлия.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Таиланд Впал в кому ДТП в Таиланде Красноярск Спортсмен Страховка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Мы тоже люди»: сотрудница пункта выдачи — о штрафах за отзывы, неадекватных клиентах и рейтингах
Анонимное мнение
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Цены на рынке зависят от того, как вы выглядите». Турист рассказал, чем Абхазия встречает гостей в этом сезоне
Алексей Петров
Внештатный корреспондент
Мнение
«Им без разницы, откуда прыгать»: ветеринар — о выпадении кошек из окон и стоимости их лечения
Алена Ситникова
Ветеринарный фельдшер
Мнение
Угрюмые люди, недоступные девушки и плохие авто: 27-летний китаец честно рассказал о впечатлениях от России
Джексон
предприниматель из Гонконга
Рекомендуем
Знакомства

DEMI,  42

Маргарита,  24

Милана,  21

Дмитрий,  46

Жанна,  52

Павел,  50

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление