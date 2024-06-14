«У него в голове гематома»: сибиряк разбился на байке в Таиланде и впал в кому

Никита с детства занимался спортом Источник: предоставила Юлия











Красноярец Никита Коровкин попал в аварию на байке в Таиланде. Сейчас парень в коме, за его жизнь ежедневно борются врачи.



Юлия, мама Никиты, рассказала редакции NGS24.RU, что парень переехал в Таиланд полгода назад к своим друзьям. Он бросил второй курс Восточно-Сибирского техникума туризма и сервиса и «резко решил уехать за границу». Там ребята жили и хорошо зарабатывали (кем именно работали, женщина сказать затруднилась). Никита даже помогал семье — в Красноярске остались его родители и двое младших братьев.



6 июня Никита с друзьями поехал кататься по Паттайе. Но во время поездки красноярец не справился с управлением. Как точно произошла авария, пока никому неизвестно.



— Они заметили, что Никита отстал, вернулись, смотрят - он уже лежит. Вызвали скорую, полицию. Я всех подробностей аварии не знаю, — рассказывает Юлия.



Сейчас парень в коме. Врачи уже удалили ему почку. С их слов, состояние у Никиты сейчас критическое.



— [Врачи] ждут, пока он выйдет из комы, потому что у него в голове гематома, видимо, чтобы сделать какую-то операцию, но они не берут такие риски на себя. Может быть, ждут меня, может, мое разрешение какое-то надо, — описывает состояние сына женщина.



Юлия смогла оперативно получить загранпаспорт и в ближайшее время улетает к сыну. За три дня в больнице и за операцию семье выставили счет около полумиллиона рублей. Каждые сутки нахождения в клинике стоят 30 тысяч рублей. У семьи такой большой суммы сейчас нет.

Источник: предоставила Юлия

По словам Юлии, самого детства Никита занимался спортом. Сначала плаванием, а затем пришел в экстрим — катался на скейтах, спортивных самокатах и велосипедах, тренировался в красноярском «Спортэксе».



— Он ездил в Москву на соревнования, любил этот вид спорта, хоть и был очень опасный. Конечно, не запретишь, но они же [говорят]: «Все нормально будет, мам, не переживай».



Как и у всех спортсменов в России у Никиты была страховка жизни. Но в пределах другой страны она не работает. Со слов Юлии, после переезда оформления полиса другой страны обсуждалось с сыном, но до страхования дело не дошло.



Если вы хотите помочь семье Никиты, можно связаться с его мамой в мессенджерах: +7 (913) 183–63–41 — Юлия.