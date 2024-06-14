«Мужчина, а что вы делаете?»: две сибирячки наткнулись на извращенца в Академгородке и сняли его на видео

Силуэт человека отчетливо виден в кустах Источник: «Инцедент Новосибирск» / Telegram











В новосибирском Академгородке заметили извращенца. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск». Подписчицы сняли мужчину на видео.



Девушки обратились к человеку, чтобы тот подсказал им дорогу — мужчина помог и удалился. Но позже он нагнал их и стал фотографировать, говорит автор поста.

— После замечания отшутился и мы ушли. Зашли по тропинке в чащу, для фотографий. Место людное, несколько тропинок, рядом поселок. Сразу заметили его возле кустов, — сказано в сообщении.

Девушки присмотрелись и поняли, что мужчина активно двигает рукой, совершая действия сексуального характера. Он не ушел, пока девушки не дали понять, что заметили его, крикнув: «Мужчина, а что вы делаете?».

— После громкого замечания быстро скрылся с места. Поспешно покинув локацию, вышли на большую дорогу, и его уже не было. Пройдя пару метров по дороге к мосту, обнаружили его сидящим на корточках в кустах. Далее он нас не преследовал, — добавила очевидица.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее НГС писал, как сибирячка бросилась в погоню за парнем. Она уверяет, что он — извращенец.