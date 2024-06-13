НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

пасмурно, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

ю-з.

 748мм 75%
Подробнее
6 Пробки
USD 89,02
EUR 95,74
Реклама

СРОЧНО

Семилетний мальчик пропал в Академгородке

Как изменят «Сосновый бор»
Лето с пользой
Подросток угрожает оружием
Как не пропустить отпуск
История вирусолога в сериале
Как прикрепиться к поликлинике
Бузова на фестивале блогеров
Дело Перлова
НГС в Telegram
Происшествия «Няня отвлеклась — он убежал»: Семилетний мальчик Нильс пропал с детской площадки в Академгородке

«Няня отвлеклась — он убежал»: Семилетний мальчик Нильс пропал с детской площадки в Академгородке

Мальчик почти не говорит. Он был одет в белую футболку с надписями и джинсовые шорты

3 388
38 комментариев
Няня не досмотрела за мальчиком на прогулке

13 июня в Новосибирске пропал 7-летний мальчик. Последний раз его видели на детской площадке на ул. Демакова, 9 (нижняя зона Академгородка). Об этом НГС рассказала мама Нильса Татьяна.

— Нильс гулял с няней на детской площадке, качался на качелях. Видимо, в какой-то момент она отвлекалась, сын куда-то убежал. Мы ищем его с 15:30, все ближайшие дворы обыскали, обратились к волонтёрам. У него аутизм: почти не говорит. На нём были синие босоножки «Адидас», белая футболка с надписями и джинсовые шорты, — уточнила Татьяна.

Если вы знаете что-то о местонахождении Нильса, сообщите об этом редакции НГС или напрямую его маме по телефону 8–913–930–70–75.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Потерялся ребенок Аутист Пропал мальчик ЛизаАлерт Новосибирской области
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Им без разницы, откуда прыгать»: ветеринар — о выпадении кошек из окон и стоимости их лечения
Алена Ситникова
Ветеринарный фельдшер
Мнение
«Орут, пристают и чуть ли за руку не хватают»: журналистка НГС — о резонансном конфликте Грефа и беспорядке в алтайском такси
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
Так не сиди, тут не ходи, свечку не держи: сибирячка — об активных бабушках, которые убивают желание ходить в церковь
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Цены на рынке зависят от того, как вы выглядите». Турист рассказал, чем Абхазия встречает гостей в этом сезоне
Алексей Петров
Внештатный корреспондент
Мнение
«Мы тоже люди»: сотрудница пункта выдачи — о штрафах за отзывы, неадекватных клиентах и рейтингах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Павел,  50

Ирина,  42

Viktor,  28

NIK,  34

Timka,  21

Davlady,  26

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление