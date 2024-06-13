«Няня отвлеклась — он убежал»: Семилетний мальчик Нильс пропал с детской площадки в Академгородке

13 июня в Новосибирске пропал 7-летний мальчик. Последний раз его видели на детской площадке на ул. Демакова, 9 (нижняя зона Академгородка). Об этом НГС рассказала мама Нильса Татьяна.

— Нильс гулял с няней на детской площадке, качался на качелях. Видимо, в какой-то момент она отвлекалась, сын куда-то убежал. Мы ищем его с 15:30, все ближайшие дворы обыскали, обратились к волонтёрам. У него аутизм: почти не говорит. На нём были синие босоножки «Адидас», белая футболка с надписями и джинсовые шорты, — уточнила Татьяна.