7-летний ребенок умер во время лечения зубов под наркозом в частной стоматологии в Сибири

Ребенку лечили зубы во сне Источник: Следственный комитет по Красноярскому краю











12 июня в Красноярске в частной стоматологии скончался ребенок. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет. Он приехал с мамой из Большемуртинского района, чтобы посетить зубного в многопрофильном медицинском центре. Ему должны были провести лечение и чистку под общим наркозом. По предварительным данным, у ребенка была инвалидность.

Перед введением наркоза мать предоставила в клинику необходимые результаты анализов сына. Анестезиолог принял решение, что противопоказаний для процедуры нет.

Однако после введения наркоза у мальчика стала стремительно падать сатурация. Его пытались реанимировать врачи клиники. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

По данному факту отдел следкома по Ленинскому району возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Следователи изъяли в клинике всю необходимую документацию, а также лекарственные препараты, использованные для наркоза. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Клиника находится в Ленинском районе Источник: прокуратура Красноярского края











Судя по фото, предоставленным прокуратурой, всё произошло в клинике «Лорри» на Красрабе. Дозвониться в клинику для получения комментария не удалось — там не сняли трубку. На 2gis.ru медицинского центра 845 отзывов и 4,4 звезды из пяти.

Прошлым летом жительнице Новосибирска извлекли из ротовой полости кусок бура, который остался в ней после визита к стоматологу. С инородным предметом во рту она проходила почти две недели, не понимая, в чем причина болезненных ощущений.