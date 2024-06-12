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Происшествия «Снес провода»: у троллейбуса во время движения отсоединилась штанга — на Ипподромской собирается глухая пробка

«Снес провода»: у троллейбуса во время движения отсоединилась штанга — на Ипподромской собирается глухая пробка

Сейчас на месте уже стоит несколько троллейбусов

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2 комментария
Сейчас троллейбусы не могут продолжать движение

В Новосибирске троллейбус №13 снес провода на Ипподромской магистрали оборвал провода. Инцидент произошел сегодня, 12 июня, около 11:54.

— За поворотом на улицу Народную снес провода. У него отсоединилась штанга от линии и в процессе движения оторвала провод. Я быстрей на Народную свернула, напугалась, — сообщила читательница НГС.

Меньше чем за час на этом месте собралась пробка, которая только растет.

Автомобилистам стоит выбирать другой путь

По данным ЦУГАЭТ на месте собралось уже больше трех троллейбусов.

Троллейбусы стоят в районе обрыва

О пострадавших среди пассажиров не сообщается.

Вы сделали фото или видео этого инцидента? Присылайте их в редакцию!
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В прошлое воскресенье водитель погиб после того, как его зажало между двумя троллейбусами после столкновения. Он вышел поправить штанги.

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Троллейбус 13 Ипподромская магистраль Обрыв проводов Троллейбус
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