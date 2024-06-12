«Снес провода»: у троллейбуса во время движения отсоединилась штанга — на Ипподромской собирается глухая пробка

В Новосибирске троллейбус №13 снес провода на Ипподромской магистрали оборвал провода. Инцидент произошел сегодня, 12 июня, около 11:54.
— За поворотом на улицу Народную снес провода. У него отсоединилась штанга от линии и в процессе движения оторвала провод. Я быстрей на Народную свернула, напугалась, — сообщила читательница НГС.
Меньше чем за час на этом месте собралась пробка, которая только растет.
По данным ЦУГАЭТ на месте собралось уже больше трех троллейбусов.
О пострадавших среди пассажиров не сообщается.
В прошлое воскресенье водитель погиб после того, как его зажало между двумя троллейбусами после столкновения. Он вышел поправить штанги.