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Происшествия Полиция Алтая ищет новосибирца, который помочился со священного перевала — что ему грозит

Полиция Алтая ищет новосибирца, который помочился со священного перевала — что ему грозит

Сотрудники установили, что мужчине 31 год

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На кадрах видно, как мужчина помочился с обрыва

Полиция ищет новосибирца, который помочился со священного перевала Кату-Ярык. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.

По данным ведомства, видеоролик, на котором мужчина испражняется с обрыва скалы на перевале Кату-Ярык стал массово распространяться в социальных сетях. Инцидентом занимаются полицейские по Улаганскому району.

— Сейчас установлена личность героя скандальной публикации. Им оказался 31-летний житель Новосибирска. Cотрудники полиции устанавливают его местонахождение, — сообщили в пресс-службе МВД по Республике.

В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство». По пункту 1 ему может грозить штраф от 500 рублей до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. По пункту 3 новосибирец может получить штраф в размере от 30 тысяч рублей до 1000 тысяч рублей.

Кату-Ярык — перевал в Алтайских горах, на территории Улаганского района Республики Алтай. Это крутой спуск в долину реки Чулышман с крутизной склона около 70%. Кату-Ярык считается священным место для коренных алтайцев.

Поступок путешественника из Новосибирска вызвал гнев местных жителей. Мужчина опубликовал видео в социальных сетях, как он мочится с перевала Кату-Ярык под одобрительное хихиканье подружек.

Недавно в Сокуре Мошковского района Новосибирской области подростки работали на кладбище и устроили фотосессию на фоне памятников.

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Кату-Ярык Алтай Полиция Республика Алтай Осквернение
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