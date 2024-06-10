Полиция Алтая ищет новосибирца, который помочился со священного перевала — что ему грозит

На кадрах видно, как мужчина помочился с обрыва Источник: «АСТ-54» / «ВКонтакте»











Полиция ищет новосибирца, который помочился со священного перевала Кату-Ярык. Об этом сообщили в МВД по Республике Алтай.



По данным ведомства, видеоролик, на котором мужчина испражняется с обрыва скалы на перевале Кату-Ярык стал массово распространяться в социальных сетях. Инцидентом занимаются полицейские по Улаганскому району.

— Сейчас установлена личность героя скандальной публикации. Им оказался 31-летний житель Новосибирска. Cотрудники полиции устанавливают его местонахождение, — сообщили в пресс-службе МВД по Республике.

В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения по статье 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство». По пункту 1 ему может грозить штраф от 500 рублей до тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток. По пункту 3 новосибирец может получить штраф в размере от 30 тысяч рублей до 1000 тысяч рублей.

Кату-Ярык — перевал в Алтайских горах, на территории Улаганского района Республики Алтай. Это крутой спуск в долину реки Чулышман с крутизной склона около 70%. Кату-Ярык считается священным место для коренных алтайцев.



Поступок путешественника из Новосибирска вызвал гнев местных жителей. Мужчина опубликовал видео в социальных сетях, как он мочится с перевала Кату-Ярык под одобрительное хихиканье подружек.



Недавно в Сокуре Мошковского района Новосибирской области подростки работали на кладбище и устроили фотосессию на фоне памятников.

