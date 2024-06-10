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Происшествия «Задняя часть полностью выгорела»: Nissan загорелся на Октябрьском мосту в Новосибирске

«Задняя часть полностью выгорела»: Nissan загорелся на Октябрьском мосту в Новосибирске

На дороге собралась пробка

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На момент публикации на мосту образовался затор в одну сторону

10 июня на Октябрьском мосту в Новосибирске загорелся и выгорел автомобиль Nissan X-trail. Об этом НГС рассказал читатель.

— Примерно в 12:47 я увидел загоревшийся автомобиль. Его задняя часть полностью выгорела, — рассказал НГС читатель.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», сейчас на Октябрьском мосту собралась пробка в сторону правого берега. Судя по отметке на карте, которую оставил пользователь, автомобиль загорелся недалеко от съезда на улицу Большевистскую.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 12:01. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля. Пожарные ликвидировали открытое горение в 12:13, полностью потушить огонь удалось в 12:27. Пострадавших нет.

Если вы стали очевидцем этого происшествия или вы — владелец сгоревшего автомобиля, то сообщите об этом в редакцию НГС.
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В ночь на 31 мая во дворе дома на улице Высоцкого, 53 сгорели три припаркованных автомобиля. Инцидент попал на видео.

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Загорелся автомобиль на дороге Загорелся автомобиль Сгорел автомобиль Октябрьский мост
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