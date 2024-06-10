«Задняя часть полностью выгорела»: Nissan загорелся на Октябрьском мосту в Новосибирске

На момент публикации на мосту образовался затор в одну сторону Источник: читатель НГС











10 июня на Октябрьском мосту в Новосибирске загорелся и выгорел автомобиль Nissan X-trail. Об этом НГС рассказал читатель.

— Примерно в 12:47 я увидел загоревшийся автомобиль. Его задняя часть полностью выгорела, — рассказал НГС читатель.



По информации сервиса «Яндекс.Карты», сейчас на Октябрьском мосту собралась пробка в сторону правого берега. Судя по отметке на карте, которую оставил пользователь, автомобиль загорелся недалеко от съезда на улицу Большевистскую.

Источник: «Яндекс.Карты»











В ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 12:01. Огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля. Пожарные ликвидировали открытое горение в 12:13, полностью потушить огонь удалось в 12:27. Пострадавших нет.

В ночь на 31 мая во дворе дома на улице Высоцкого, 53 сгорели три припаркованных автомобиля. Инцидент попал на видео.

