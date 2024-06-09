В Мексике обрушился балкон ночного клуба. Двое погибли, 16 человек ранены: новости за 9 июня

В ночном клубе в Мексике обвалился балкон третьего этажа Источник: El Universal / YouTube.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 июня.



В Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве зампреда «Зов народа»

Суд в Лобне арестовал на два месяца 38-летнего Дмитрия Матвеева, которого подозревают в убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Дмитрий Матвеев пробудет под стражей до 7 августа.

Источник: Shot / T.me

Как сообщают СМИ, перед тем, как суд вынес решение, Дмитрий Матвеев заявил, что хотел пожениться с супругой погибшего — Екатериной, и назвал ее «любимой девушкой». Во время заседания Дмитрий Матвеев не признал свою вину, а в зале появился с перебинтованной рукой и активно общался со своим адвокатом.



Во время заседания Матвеев отказался говорить о мотивах убийства и просил, чтобы его направили в больницу, а не в СИЗО, из-за проблем со зрением и почками. Адвокат Матвеева просил оставить его под домашним арестом.



Самого Дмитрия Матвеева считают поклонником жены погибшего. Он был много лет влюблен в Екатерину и постоянно ее преследовал.



Трагедия произошла в подъезде дома на улице Физкультурной в подмосковной Лобне. 7 июня он напал на общественника в подъезде его дома в Лобне и нанес ему не менее 8 ударов ножом. Зампред «Зова народа» в какой-то момент смог перехватить нож и нанес ответный удар нападающему, но его это не спасло — от полученных травм он скончался на месте.



Джейк Салливан: украинцы уже нанесли удары американским оружием по территории РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские силы уже пользуются на поле боя разрешением наносить удары американским оружием по территории России, пишет РИА Новости.



— Просто не имело смысла не разрешать украинцам вести огонь через эту границу, бить по российским орудиям и огневым позициям, стреляющим по украинцам. Поэтому президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя, — сказал Салливан в интервью телеканалу CBS.



Американская администрация ранее разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российских территориях, прилегающих к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары с помощью ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.



В Мексике обрушился балкон ночного клуба. Двое погибли, 16 человек ранены

Как минимум два человека погибли в результате разрушения балкона в ночном клубе Rich в городе Сан-Луис-Потоси (Мексика). Об этом издание El Heraldo.

Люди, стоявшие на балконе со стеклянными перилами, упали на асфальт с высоты третьего этажа. Всё случилось в зоне видимости камер наблюдения, кадры попали в Сеть.

Источник: El Universal / YouTube.com

По предварительным данным, два человека погибли на месте, еще 16 ранены, пятеро из них в тяжелом состоянии.



Непогода оставила тысячи жителей Абхазии без воды и электричества

Часть Сухума, Сухумский, Гудаутский и Гагрский районы остались без электричества из-за экстремальных осадков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу энергетической компании «Черноморэнерго».

Из-за ливней река Сухумка вышла из берегов

Источник: соцсети

Из-за непогоды была повреждена высоковольтная линия «Очамчыра 220 кВ». Как итог без электроэнергии остались подстанции «Сухум-1» и «Сухум-2», Гудаутский и Гагрский районы на западе республики.



В Сухуме также отключилось и водоснабжение. Аварийные службы приступили к ремонтным работам.



Потоп в Австрии

Еще одно серьезное наводнение произошло в Австрии. Причина — проливные дожди. Из-за продолжающейся непогоды реки вышли из берегов, затопив города. Местными властями решается вопрос об объявлении режима стихийного бедствия, пишут СМИ.

Источник: соцсети