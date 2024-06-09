«Прижал днищем к столбу»: седан перевернулся после столкновения с машиной на Есенина — видео момента ДТП

Авария произошла в Дзержинском районе Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











В Новосибирске автомобиль перевернулся у пешеходного перехода после столкновения с другой машиной. Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black», авария произошла на перекрестке улиц Есенина и Бориса Богаткова.



— Кроссовер Infiniti EX37 прижал белый седан Hyundai Solaris днищем к столбу, — сказано в сообщении.

На месте ДТП работает экипаж Госавтоинспекции Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

Момент дорожно-транспортного происшествия попал на видео. На кадрах можно заметить, как автомобиль движется по проезжей части, когда в него врезается машина. Транспорт перевернулся и столкнулся со столбом.



В отделе пропаганды Госавтоинспеции по Новосибирску уточнили, что авария произошла в 20:55 в Дзержинском районе. 26-летний водитель Hyundai Solaris на регулируемом перекрестке у дома №39 по улице Есенина выехал на запрещающий сигнал светофора. Мужчина совершил столкновение с машиной Infiniti, после чего Hyundai опрокинулся.

— В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Hyundai. С травмами доставлена в медицинское учреждение. Характер травм уточняется, — сообщили в ведомстве.



На месте ДТП работает экипаж Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

