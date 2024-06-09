«Горит дом»: на левом берегу Новосибирска вспыхнул пожар — видео огня

В Новосибирске на левом берегу города произошел пожар. Информация о возгорании появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» 9 июня.
В сообщении уточняется, что пожар вспыхнул около улицы Серафимовича. Место возгорания сняли на видео.
— В Новосибирске около Серафимовича горит дом, — сказано в сообщении.
Судя по видео, возгорание произошло в двухэтажном здании. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что на улице Римского-Корсакова загорелся заброшенный неэксплуатированный барак.
— По оперативной информации, тушение продолжается. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.
Несколько дней назад в Новосибирске загорелся трамвай. Он вспыхнул на остановке «Волховская».