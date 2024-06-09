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Происшествия «Горит дом»: на левом берегу Новосибирска вспыхнул пожар — видео огня

«Горит дом»: на левом берегу Новосибирска вспыхнул пожар — видео огня

Кадры с места произошедшего опубликовали в соцсетях

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Над местом произошедшего поднялся дым

В Новосибирске на левом берегу города произошел пожар. Информация о возгорании появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» 9 июня.

В сообщении уточняется, что пожар вспыхнул около улицы Серафимовича. Место возгорания сняли на видео.

— В Новосибирске около Серафимовича горит дом, — сказано в сообщении.

Место произошедшего сняли на видео очевидцы

Судя по видео, возгорание произошло в двухэтажном здании. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что на улице Римского-Корсакова загорелся заброшенный неэксплуатированный барак.

— По оперативной информации, тушение продолжается. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

По оперативным данным, погибших и пострадавших нет

Несколько дней назад в Новосибирске загорелся трамвай. Он вспыхнул на остановке «Волховская».

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Пожар МЧС Пожарные Новосибирск
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