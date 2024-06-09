«Начал движение»: автобус зажал ногу 13-летней школьницы в Новосибирске — девочку доставили в больницу

В салоне транспорта находилось 15 пассажиров Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











Днем 9 июня в Новосибирске 13-летняя школьница попала в больницу. Она упала после того, как ее ногу зажало дверями автобуса, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.



По информации ведомства, инцидент случился в 15:00 часов в Ленинском районе. 60-летний водитель ехал на автобусе НЕФАЗ, и при высадке пассажиров на остановке зажал дверями ногу подростку. После этого транспорт начал движение.



— В результате ДТП пострадал пассажир автобуса девочка 2011г.р., — сказано в сообщении.



Отмечается, что в салоне транспорта находилось 15 пассажиров. После произошедшего девочку доставили в лечебное учреждение, характер травм уточняется.

