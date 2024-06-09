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Автобус зажал ногу 13-летней школьницы

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Происшествия «Начал движение»: автобус зажал ногу 13-летней школьницы в Новосибирске — девочку доставили в больницу

«Начал движение»: автобус зажал ногу 13-летней школьницы в Новосибирске — девочку доставили в больницу

Инцидент случился в Ленинском районе

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В салоне транспорта находилось 15 пассажиров

Днем 9 июня в Новосибирске 13-летняя школьница попала в больницу. Она упала после того, как ее ногу зажало дверями автобуса, сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

По информации ведомства, инцидент случился в 15:00 часов в Ленинском районе. 60-летний водитель ехал на автобусе НЕФАЗ, и при высадке пассажиров на остановке зажал дверями ногу подростку. После этого транспорт начал движение.

— В результате ДТП пострадал пассажир автобуса девочка 2011г.р., — сказано в сообщении.

Отмечается, что в салоне транспорта находилось 15 пассажиров. После произошедшего девочку доставили в лечебное учреждение, характер травм уточняется.

Утром 9 июня в Новосибирске водитель погиб после того, как его зажало между двумя троллейбусами после ДТП. Инцидент произошел в Октябрьском районе.

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ДТП Подростки Автобус Новосибирск Госавтоинспекция
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