Пропавших в уральском лесу брата и сестру нашли живыми — они три дня искали дорогу домой, собаки защищали их от волков

4 июня Вика и Гриша ушли с дедушкой и двумя собаками в лес, а потом пропали Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Пропавших Вику и Гришу Крепп нашли живыми, сообщают наши коллеги из E1.RU.

— Дети найдены одной из поисковых групп. Они живы и требуют тщательного осмотра медиков для того, чтобы определить их состояние здоровья, — сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

12-летний Гриша Крепп и его 10-летняя сестра Вика ушли с дедушкой к реке Липке 4 июня. Семья отправилась на рыбалку вблизи деревни Бурмакина в Слободо-Туринском районе и по пути назад заблудилась.

Версий изсчезновения за эти дни было много. По одной из них, Вика и Гриша заблудились и переночевали на возвышенности. Когда стало светать, отправились в путь в сторону дома. Дети увидели ЛЭП и подумали, что приближаются к деревне. Они взяли у дедушки банковскую карточку и побежали в магазин за сладостями. Фанис шел тихонько позади. Оказалось, что до деревни еще далеко и шли они по другому пути. Дедушка вышел из леса только к вечеру. И один.

— С собой у них были спички, соль, вода — это 100 процентов. Еда, скорее всего, была, без нее у меня дети никуда не ходят, — рассказывала их мама Альфия.



Поиски не прекращались ни днем, ни ночью. С 6 на 7 июня спасатели прочесали участок длиной 13 километров. Всего на поисках работали более 650 специалистов и поисковики из разных регионов страны — Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Омской, Курганской областей. Дети были обнаружены ночью. Их заметил поисковик, который прочесывал местность на квадроцикле.

Посмотрите, как участники поисков радуются, что подростков нашли живыми Источник: Темы Тюмени / T.me

Ребят уже накормили и передали медикам для осмотра. По данным журналистов, брат с сестрой истощены и напуганы, но главное, что эта история для них счастливо закончилась. Вместе с детьми найдены и их две собаки породы бигль — с ними тоже все в порядке. Все дни, что искали ребят, собаки находились с ними и защищали детей от волков, рассказывают поисковики.