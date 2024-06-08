Астронавт экипажа «Аполлон-8», впервые облетевшего Луну, разбился в авиакатастрофе. Произошедшее попало на видео

Генерал-майор в отставке Уильям Андерс, бывший астронавт экипажа «Аполлон-8», который впервые облетел Луну, разбился в авиакатастрофе. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Самолет, который пилотировал Уильям, упал в воду в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. Бывшему астронавту было 90 лет. По словам близких Уильяма, он управлял воздушным судном один.
Информацию о случившемся подтвердил сын астронавта Грег Андерс.
— Семья опустошена, — сказал Грег Associated Press. — Он был отличным пилотом, и нам будет его ужасно не хватать.
Уильям Андерс известен своим фото «Восход Земли», показывающим планету из космоса.