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Происшествия Астронавт экипажа «Аполлон-8», впервые облетевшего Луну, разбился в авиакатастрофе. Произошедшее попало на видео

Астронавт экипажа «Аполлон-8», впервые облетевшего Луну, разбился в авиакатастрофе. Произошедшее попало на видео

Уильям Андерс пилотировал самолет в одиночку

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Информацию о случившемся подтвердил сын астронавта

Генерал-майор в отставке Уильям Андерс, бывший астронавт экипажа «Аполлон-8», который впервые облетел Луну, разбился в авиакатастрофе. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Самолет, который пилотировал Уильям, упал в воду в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. Бывшему астронавту было 90 лет. По словам близких Уильяма, он управлял воздушным судном один.

Информацию о случившемся подтвердил сын астронавта Грег Андерс.

— Семья опустошена, — сказал Грег Associated Press. — Он был отличным пилотом, и нам будет его ужасно не хватать.

Уильям Андерс известен своим фото «Восход Земли», показывающим планету из космоса.

Фото было сделано в 1968 году и стало культовым

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