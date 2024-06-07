Раз — и нет детей. Как в лесу под Тюменью бесследно исчезли брат и сестра Гриша и Вика — репортаж

Брат и сестра пропали в лесу недалеко от дома Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











12-летний Гриша и 10-летняя Вика Крепп в начале лета приехали из Тюмени с дедушкой и мамой на дачу. Небольшой вагончик стоит недалеко от деревни Бурмакина в Свердловской области, посреди молодых елей. 4 июня дети и их дедушка Фанис вместе с двумя собаками пошли на рыбалку в сторону леса. Выбрался оттуда в 10 часов вечера следующего дня дедушка один. О пропаже детей в полицию сообщили только ночью, и днем 6 июня начали масштабные поиски.



Наши коллеги из 72.RU провели сутки вместе с волонтерами, силовиками и местными жителями. Рассказываем, как проходят поиски и почему даже спустя 56 часов о них ничего неизвестно.



Семья Крепп

Гриша и Вика живут с 19-летним братом, мамой Альфией и 66-летним дедушкой Фанисом в пятиэтажке в центре Тюмени. Соседи о семье говорят только хорошее: ребята всегда здороваются, не шумят и очень дружны — даже мусор выносят вдвоем. Альфия работает медсестрой в областной больнице, Фанис на пенсии. Брат и сестра часто проводят время с дедушкой — вместе ходят в клуб зимнего плавания.



— Они нам всем как родные. Дети очень приветливые, вежливые, спортивные. Я никогда не видела их грустными. У них хорошая физическая форма, но они все-таки городские дети, — рассказывают приятели семьи.



Дом, в котором живет семья. Сейчас здесь находится друг 19-летнего брата. Говорит, что мама и дедушка не появлялись в квартире два дня Источник: Анастасия Жердина / 72.RU











Участок напротив деревни Бурмакина семья купила недавно. Это квадрат земли возле леса, который окружают невысокие ели. Семья успела поставить там вагончик, но свет еще не провели. Они планировали обстраивать участок летом.



Некоторые местные жители о домике через дорогу узнали недавно. Некоторые замечали семью Крепп в магазине, Фанис часто ходил на колонку за водой. Но близко с ними не общался никто — приезжих здесь называют «дачники».



Семью называют дружной и доброжелательной Источник: Анастасия Жердина / 72.RU











Рыбалка

4 июня дети ушли из дома с дедушкой и двумя собаками породы бигль на рыбалку. Альфия в это время была на работе в Тюмени. По последней версии, они заблудились и переночевали на возвышенности. Когда стало светать, отправились в путь в сторону дома. Дети увидели ЛЭП и подумали, что приближаются к деревне. Они взяли у дедушки банковскую карточку и побежали в магазин за сладостями. Фанис шел тихонько позади. Оказалось, что до деревни еще далеко и шли они по другому пути. Дедушка вышел из леса только к вечеру. И один.



— С собой у них были спички, соль, вода — это 100 процентов. Еда, скорее всего, была, без нее у меня дети никуда не ходят, — рассказывала Альфия.



Вагончик, в котором живет семья Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











В половину первого ночи 5 июня мама ребят заявила о пропаже детей в полицию. В два часа ночи продавщицу местного магазина разбудил звонок силовиков. Они спрашивали о том, во сколько видели детей и с кем они были. Тогда выяснилось, что Гриша и Вика до Бурмакина так и не добрались.



Днем 6 июня начались поиски: подключили силовиков, волонтеров и местных жителей.



Первой из деревни новость о пропаже узнала продавщица. Ночью ей позвонили силовики с вопросами Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











«Показания дедушки не бьются»

Мы приезжаем к Бурмакина днем. На перекрестке десятки машин: полицейские, Следственный комитет и волонтеры на квадроциклах. На капоте поисковики «ЛизыАлерт» разложили карту — отмечают места, которые еще надо прочесать. Рядом готовятся к выходу на поиски полицейские из Талицы и Ирбита. Некоторые приехали спонтанно, их вызвали с выходного. В толпе паника и непонимание — как в компании дедушки могли потеряться дети, выяснить до сих пор не получилось.



— Этот дедушка непонятно что говорит. У него был инсульт недавно. Говорит: то они на пне ночевали, то на болоте. Если ты не соображаешь, зачем детей повел с собой? — возмущается местный житель.



— Дедушка вспоминает всё эпизодами, — добавляет собеседник из толпы.



Сначала штаб был на перекрестке. Позже его переместили в домик — потребовалось больше ресурсов Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











Люди на своей технике бескорыстно помогают в поисках. Большая польза от местных жителей, которые знают родные леса Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











Мы едем на квадроцикле с двумя волонтерами в место, где, предположительно, могли рыбачить дети. Проезжаем через заросли небольших елок — кажется, заблудиться здесь невозможно. До речки Липки добираемся еще десять минут. Она узкая и длинная — без труда можно перешагнуть или перейти.



— Дедушка вспоминал, что девочка переходила по бревну, а мальчик шел рядом.



— А! Вот бревно, похожее.



Река, куда могли пойти рыбачить дети с дедушкой Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











Так, по маленьким деталям, мы пытаемся восстановить картину. Проходит полтора часа безуспешных поисков. Мы возвращаемся и возле штаба встречаем Дмитрия, он один из первых узнал о пропаже детей. За это время появилась другая версия.



— Дедушка описывает, что видели столбы ЛЭП без проводов. Детские следы заметили на берегу Туры, возле деревни Шахарева. Там есть следы медведя, волка, лосей. Причем свежие. Время пропажи — плюс-минус 7 часов. Поэтому какие тут могут быть предположения? Показания дедушки не бьются, — говорит Дмитрий.



На обочине стоят волонтер Юрий и две старушки, грустные и уставшие. Они уже самостоятельно прочесали лес, потому что эти края знают с детства.



— Их, наверное, кто-то посадил в машину на трассе. У нас ничего такого страшного в этом лесу нет. Я просто всю жизнь здесь живу, — со вздохом говорит мужчина и следит за работой поисковиков.



— А может, они в Тюмень на попутке уехали?



— Зачем дети пойдут в лес? Если на рыбалку, так там до озера пять километров.



— До Борового очень далеко! Это озеро в Тюменской области находится. И никто туда рыбачить не ходит. И на Липке не рыбачат. Ходят на Туру, через дорогу.



— Мама утром нам сказала, что дед ушел и вагончик закрыл. А они походили-походили и куда-то ушли. Я говорю: «Так они в теплице смогут переночевать». А мама сказала: «Девочка шустрая, она бы попросилась к кому-то ночевать».

Дмитрий привез свой квадрокоптер и отдал поисковикам Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











Поиски

В доме, где ночевала семья, волонтеры развернули штаб. Круглые сутки они координируют поисковиков, принимают добровольцев и разрабатывают новый план действий. Желающих приходит немного — мы встречаем 18-летнюю Дашу с парнем, Дмитрия из соседнего поселка, двух девушек, которые приехали сюда сразу после работы.



Молодые люди впервые участвуют в поисках Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











Кинологи с собаками в первую очередь обошли места, на которые указал дедушка Источник: Анастасия Малышкина / 72.RU











Периодически в штаб приходят люди и говорят новые подробности: в округе встретили медведя, заметили следы детей на лесной опушке, дедушка зачем-то выкинул удочки и снял с собак ошейники. Что из этого правда, сказать невозможно, но поисковики отрабатывают каждую версию. Искать не прекращают ни на минуту. Приезжают всё новые и новые волонтеры, поисковики, кинологи и сотрудники МЧС. Кажется, что обошли уже весь лес. Но в глуши продолжают раздаваться крики «Вика-а-а, Гриша-а-а!».



Обойти весь квадрат — шесть часов времени. Ищут и днем, и ночью Источник: Дарья Макеева / 72.RU











Волонтеры вспоминают, как искали четырехлетнего мальчика, который пропал в лесу. Безуспешно прочесывали округу семь дней. Вику и Диму каждый надеется найти живыми.



По тропинкам трудно идти — деревья растут часто, местность бугристая, а лес огромный Источник: Дарья Макеева / 72.RU









