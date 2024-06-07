НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

1 м/c,

сев.

 740мм 80%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,76
EUR 96,57
Реклама

СРОЧНО

Новосибирец получит полмиллиона за обваренные ноги

Коллекционер трупов
Лето с пользой
Странные тачки красоток
Как не пропустить отпуск
Царская заброшка
Дебош в самолете
Стайные инстинкты подростков
Вся правда о патологоанатомах
НГС в Telegram
Происшествия подробности На Урале двое детей пошли на рыбалку с дедом и пропали. Их ищут в лесу уже трое суток

На Урале двое детей пошли на рыбалку с дедом и пропали. Их ищут в лесу уже трое суток

Отряд МЧС усилили новые спасатели

861
3 комментария
Гриша и Вика одни в лесу с 4 июня

На востоке Свердловской области продолжаются поиски 12-летнего Гриши Крепп и его 10-летней сестры Вики, которые пропали три дня назад. В операции участвуют сотрудники МЧС и волонтеры, к поискам стали присоединяться специалисты из других регионов — отряд МЧС усилили еще 20 спасателей из Тюменской области, а из Новосибирска на помощь вылетели волонтеры спасательного отряда «ЛизаАлерт», подключились их коллеги из Челябинска и Кургана. Ночью на место поисков прибыл координатор из Москвы, который специализируется на поисках детей, но пока все безрезультатно.

Виктория — 10 лет, рост 140 сантиметров. У девочки худощавое телосложение, светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. Она одета в черный топ, серые спортивные штаны и демисезонные сапоги.

Григорий — 12 лет, рост 150 сантиметров. Он худощавого телосложения, у мальчика русые волосы и карие глаза. В день пропажи на нем была надета черная толстовка с капюшоном, черные шорты и кеды.

4 июня дети ушли с дедушкой на рыбалку в лес к реке Липке вблизи деревни Бурмакина в Слободо-Туринском районе. По пути назад семья заблудилась. Как рассказала мама Гриши и Вики, в какой-то момент потерявшимся показалось, что они уже вышли к деревне и дети решили бежать вперед. Однако это была ошибка: вместо того чтобы выйти к магазину, они потерялись еще раз, на этот раз без деда. Ему в итоге удалось выйти из леса, но точно объяснить, что произошло, дедушка не смог — у него недавно был инсульт, мужчина путается в показаниях. Два дня родственники пытались найти детей сами, 6 июня обратились в полицию, подключили спасателей и волонтеров.

Вместе с пропавшими детьми в лесу остались две собаки породы бигль, которые никогда не отходят от детей. С собой у пропавших были спички, соль, вода и немного еды. Их мама, Альфия Шамсутдинова, говорит, что ориентироваться в лесу он не умеют. Да и местность ребятам не знакомая — живут они в Тюмени, в деревне у них дача, участки при этом купили недавно.

Спасатели прошли за ночь 13 километров

Дедушка прочесывал лес вместе со всеми — насколько хватило его сил. При этом местные жители утверждают, что он рассказал как скинул удочки и ошейники собак куда-то в реку. Зачем — непонятно.

Альфию на месте поисков встретили следователи, ее увезли в СК.

Все, что известно о поиске пропавших брата и сестры, мы собираем в одном сюжете. Поисковики нашли знаки, которые могли оставить дети, например, привязанный к ветке пакет. За всеми событиями на месте следит портал E1.RU в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Пропали МЧС Дети Лес Тюменская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Елена,  39

Сергей,  54

Юлия,  39

Илья,  23

Alena,  22

Юля,  34

Начать знакомиться
Объявления

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление