На Урале двое детей пошли на рыбалку с дедом и пропали. Их ищут в лесу уже трое суток

Гриша и Вика одни в лесу с 4 июня Источник: «ЛизаАлерт»











На востоке Свердловской области продолжаются поиски 12-летнего Гриши Крепп и его 10-летней сестры Вики, которые пропали три дня назад. В операции участвуют сотрудники МЧС и волонтеры, к поискам стали присоединяться специалисты из других регионов — отряд МЧС усилили еще 20 спасателей из Тюменской области, а из Новосибирска на помощь вылетели волонтеры спасательного отряда «ЛизаАлерт», подключились их коллеги из Челябинска и Кургана. Ночью на место поисков прибыл координатор из Москвы, который специализируется на поисках детей, но пока все безрезультатно.

Виктория — 10 лет, рост 140 сантиметров. У девочки худощавое телосложение, светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. Она одета в черный топ, серые спортивные штаны и демисезонные сапоги.

Григорий — 12 лет, рост 150 сантиметров. Он худощавого телосложения, у мальчика русые волосы и карие глаза. В день пропажи на нем была надета черная толстовка с капюшоном, черные шорты и кеды.



4 июня дети ушли с дедушкой на рыбалку в лес к реке Липке вблизи деревни Бурмакина в Слободо-Туринском районе. По пути назад семья заблудилась. Как рассказала мама Гриши и Вики, в какой-то момент потерявшимся показалось, что они уже вышли к деревне и дети решили бежать вперед. Однако это была ошибка: вместо того чтобы выйти к магазину, они потерялись еще раз, на этот раз без деда. Ему в итоге удалось выйти из леса, но точно объяснить, что произошло, дедушка не смог — у него недавно был инсульт, мужчина путается в показаниях. Два дня родственники пытались найти детей сами, 6 июня обратились в полицию, подключили спасателей и волонтеров.

Вместе с пропавшими детьми в лесу остались две собаки породы бигль, которые никогда не отходят от детей. С собой у пропавших были спички, соль, вода и немного еды. Их мама, Альфия Шамсутдинова, говорит, что ориентироваться в лесу он не умеют. Да и местность ребятам не знакомая — живут они в Тюмени, в деревне у них дача, участки при этом купили недавно.



Спасатели прошли за ночь 13 километров Источник: МЧС России

Дедушка прочесывал лес вместе со всеми — насколько хватило его сил. При этом местные жители утверждают, что он рассказал как скинул удочки и ошейники собак куда-то в реку. Зачем — непонятно.