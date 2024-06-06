«Тут в целом всё — вопиющая ситуация»: эксперты объяснили, почему ДТП с трамваями, как в Кемерове, могло случиться где угодно

Для окончательных выводов потребуется дождаться окончания расследования правоохранительных органов Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











В Кемерове утром 6 июня произошел один из самых тяжелых транспортных инцидентов в истории города. На Кузнецком мосту один трамвай врезался в другой, в результате один человек погиб, еще более 100 пострадали.

Судя по видео, которое распространилось в соцсетях, за несколько секунд до происшествия первый вагон, скатываясь вниз с возвышенности, набрал большую скорость, перестал поддаваться управлению и в конце концов влетел во второй. Об этом же говорят и те, кто был в тот момент в транспорте.

Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Наши коллеги из 42.RU показали кадры произошедшего транспортным экспертам и попросили их поделиться мнением о возможных причинах аварии. Заместитель директора «Муниципального трамвайно-троллейбусного предприятия» (МТТП) Новокузнецка и один из разработчиков транспортной реформы в этом городе Денис Новохацкий убежден, что непосредственной причиной ДТП стала неисправность тормозной системы трамвая, а привели к этому более глобальные проблемы.



— Нужно понимать, что в большинстве российских городов, где есть трамвай, существует большая проблема с подвижным составом и инфраструктурой. То есть трамвайные пути, контактная сеть, вагоны — старые и достаточно сильно изношенные. На кадрах с места ДТП в Кемерове мы как раз и видим не самые новые вагоны. Что касается непосредственно аварии, если мы говорим, почему трамвай не остановился, а продолжал нестись вперед — вообще, у водителя есть ряд способов снижать скорость вагона, вплоть до его полной остановки. Сначала это электрический тормоз, затем — колодочный, которым «дотормаживают», а потом, если предыдущие не помогли, водитель бросает педаль безопасности и останавливается экстренным торможением. Здесь, очевидно, эти шаги не сработали. Почему именно — нужно проводить экспертизу, которая даст точный ответ, — пояснил Новохацкий.

По мнению замруководителя новокузнецкого МТТП, авария с трамваями в Кемерове может быть индикатором неоптимального состояния городского электротранспорта по всей России. Новохацкий считает, что подобное происшествие вполне могло произойти в большинстве городов страны, где курсируют трамваи, и есть участки со спусками, на которых вагоны могут развить высокую скорость.

Эксперт указывает, что некоторое время назад трамвай считался устаревшим видом транспорта, который уходит в прошлое, а заменить его практически полностью должны были автобусы. Спустя время роль трамвая вновь выросла, однако в части финансирования существенных улучшений не произошло — эта сфера, как правило, не считается приоритетной при распределении трат из бюджетов разных уровней.

— Мы понимаем, что сегодня ни один город в стране, кроме, условно говоря, Москвы, не смог бы обеспечить оплату полноценной работы своего электротранспорта на 100%. Поэтому приходится сокращать и финансировать трамвай по остаточному принципу. Тем более все привыкли, что трамваями, как правило, занимаются муниципальные или региональные предприятия, а значит, они вроде как могут ужаться, потерпеть, на чем-то сэкономить. К сожалению, сейчас мы имеем то, что имеем, — сетует Денис Новохацкий.

Источник: Валерия Городецкая / NGS42.RU











С новокузнецким специалистом по электротранспорту солидарен главный редактор интернет-издания «TR.ru — Транспорт в России» Павел Яблоков. В беседе с нами он также отметил, что на трамваи и сопутствующую инфраструктуру во многих регионах сегодня выделяют ту часть бюджета, что осталась после финансирования других задач. Это напрямую сказывается на состоянии вагонов.

— Приходится на чем-то экономить, ветшает парк подвижного состава. А нерегулярное или неполноценное обслуживание техники не прибавляет ей надежности <…> В то же время трамвай как вид транспорта — не виноват. Аварии с пострадавшими и жертвами могут случаться с любым видом транспорта. В Кемерове произошло что-то из ряда вон выходящее, но в целом в плане надежности и безопасности трамваи не выделяются в худшую сторону. Более того, за счет движения по обособленному полотну конфликты с другими участниками дорожного движения минимизируются, — рассказал Яблоков.

Эксперт добавил, что в мае этого года был принят указ президента РФ, в котором в том числе обозначена задача, связанная с общественным транспортом. Так, к 2030 году в российских городах необходимо довести долю автобусов, троллейбусов и трамваев, у которых не истек нормативный срок работы, до 85%. Конкретные шаги по достижению этой цели пока не утверждены, Яблоков ожидает их от федеральных властей в ближайшие недели или месяцы.

— Безоговорочно оглядываться на нормативный срок службы тоже не нужно. Это как с людьми: одни из-за нездорового образа жизни превращаются в развалины задолго до пенсии, а кто-то и в 80–90 лет живет активной жизнью и продолжает работать. При этом и новой технике надо создавать условия, в которых возможен регулярный полноценный уход за ней, а значит, выделять деньги не только на ее закупку, но и делать с помощью достаточного финансирования возможным ее дальнейшее содержание, — отметил Павел Яблоков.

Наш собеседник также сообщил, что не хотел бы озвучивать предположения о возможных виновниках аварии с трамваями в Кемерове, поскольку все причины и обстоятельства еще только будут выяснять следователи и, возможно, узкие технические специалисты.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков считает же, что следователи в первую очередь с большой вероятностью займутся компанией, ответственной за организацию в Кемерове пассажирских перевозок на трамваях и работу соответствующей техники, то есть КЭТК. По мнению эксперта, объясняться предстоит в том числе сотрудникам предприятия, в обязанности которых входит обслуживание вагонов и обеспечение их выхода на линию.

— Судя по всему, у бирюзового вагона отказали тормоза, а учитывая то, что там уклон, не удивлен, что он так быстро покатился и столкнулся с другим вагоном. В нашей стране инциденты такого масштаба с трамваями происходят очень редко, но всё же случаются. Меня вот что еще поразило — почему у трамвая на ходу открылись двери. Можно только предположить, что не выдержали нагрузки. Тут в целом всё — вопиющая ситуация, — сказал Булгаков.