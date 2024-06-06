Ушел в неизвестном направлении: 7-летний мальчик пропал в Новосибирске

Среди особых примет ребенка — родимое пятно под правым глазом Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU, «Лиза Алерт»











В Новосибирске ищут 7-летнего Владимира Мирошниченко. Ребенок пропал в Дзержинском районе.



Как сообщили представители ДПСО «ЛизаАлерт», мальчик 6 июня ушел из дома в неизвестном направлении, информации о его в настоящее время нет.



Приметы пропавшего: рост 137 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Среди особых примет мальчика — родимое пятно под правым глазом.



В день исчезновения Владимир Мирошниченко был одет в серую ветровку, синие штаны, черно-белые кроссовки, шапку салатового цвета. При себе у мальчика был рюкзак.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

