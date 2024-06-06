В Новосибирске «Газель» провалилась под асфальт — видео с места

В Новосибирске сегодня, 6 июня, «Газель» провалился под асфальт. По предварительной информации, инцидент произошел на улице Гоголя.
Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В посте не указано место происшествия.
— «Газель» села просто, — прокомментировал автор видео.
Как сообщают читатели НГС, инцидент произошел на улице Гоголя. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить причины происшествия.
В мае в Октябрьском районе Новосибирска обвалился асфальт у дома на улице Сакко и Ванцетти.
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