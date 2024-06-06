НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+15°

пасмурно, дождь

ощущается как +14

3 м/c,

южн.

 742мм 98%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,74
EUR 96,44
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Обыски в администрации Кемерова по делу о ДТП

Что такое «икромат»
Лето с пользой
Стайные инстинкты подростков
Как не пропустить отпуск
Вся правда о патологоанатомах
Текст ЕГЭ по русскому
Построят город-спутник
Красотка на белом коне
Дети остались без путевок
НГС в Telegram
Происшествия В Новосибирске «Газель» провалилась под асфальт — видео с места

В Новосибирске «Газель» провалилась под асфальт — видео с места

Точное место неизвестно

237
Написать комментарий
Инцидент произошел сегодня, 6 июня

В Новосибирске сегодня, 6 июня, «Газель» провалился под асфальт. По предварительной информации, инцидент произошел на улице Гоголя.

Видео опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В посте не указано место происшествия.

— «Газель» села просто, — прокомментировал автор видео.

Как сообщают читатели НГС, инцидент произошел на улице Гоголя. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить причины происшествия.

Если вам известно место, где провалилась «Газель» или подробности происшествия, свяжитесь с нами
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

В мае в Октябрьском районе Новосибирска обвалился асфальт у дома на улице Сакко и Ванцетти.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Газель Новосибирск Асфальт Инцидент
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Рекомендуем
Знакомства

Alena,  22

Юля,  34

Tony_Sib,  26

София,  31

Елена,  45

Ольга,  51

Начать знакомиться
Объявления

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление