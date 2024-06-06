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Обыски в администрации Кемерова по делу о ДТП

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Происшествия эксклюзив «Что-то из ряда вон выходящее»: из-за чего столкнулись трамваи в Кемерове — версии перевозчика и мнение эксперта

«Что-то из ряда вон выходящее»: из-за чего столкнулись трамваи в Кемерове — версии перевозчика и мнение эксперта

Сейчас на месте ДТП работают следственные органы, обыски также проходят в администрации города

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Следователи работают на месте происшествия

Следственные органы проводят обыски в компании КЭТК, которой принадлежат трамваи, столкнувшиеся утром 6 июня в Рудничном районе Кемерова. Также оперативные мероприятия идут в администрации города, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Как отмечают сами представители компании, сейчас рассматриваются две основные версии случившегося.

Следствие опрашивает работников организации, отвечающей за перевозку пассажиров, а также очевидцев и пострадавших.

Вместе с тем представитель компании КЭТК, которой принадлежат трамваи, Максим Гончаренко в беседе c NGS42.RU сообщил: причины ЧП устанавливаются, рассматриваются пока две версии происшествия.

— Первая — техногенная, связана с состоянием вагона, вторая — человеческий фактор. Что именно произошло, выяснит следствие, — отметил собеседник издания.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «КЭТК» образовано в 2005 году, в компании работает почти 900 человек. Согласно сайту организации, она ежедневно обеспечивает движение больше 120 трамваев и троллейбусов в Кемерове, а также их техническое обслуживание. По итогам 2023 года КЭТК отчиталась о выручке в 396,5 млн рублей и чистом убытке в 8,9 млн. До сентября 2021 года основным учредителем компании выступал комитет по управлению муниципальным имуществом Кемерова, в настоящее время акционеры не раскрываются, гендиректором указан Павел Мальцев.

Главный редактор интернет-издания «TR.ru — Транспорт в России» Павел Яблоков высказал NGS42.RU версию о том, что сам по себе трамвай как вид транспорта не виноват.

— Аварии с пострадавшими и жертвами могут случаться с любым видом транспорта. В Кемерове произошло что-то из ряда вон выходящее, но в целом в плане надежности и безопасности трамваи не выделяются в худшую сторону. Более того, за счет движения по обособленному полотну (там, где трамвайные пути проложены соответствующим образом) конфликты с другими участниками дорожного движения минимизируются. Было бы неправильно подменять собой следственные органы и отраслевых технических специалистов, которым предстоит сейчас детально изучить этот конкретный случай, — отметил эксперт.

Он также добавил, что сфера городского пассажирского транспорта в целом по стране имеет проблемы с финансированием, во многих регионах этот вопрос решается по остаточному принципу.

Всю оперативную информацию о ДТП на Логовом шоссе корреспонденты NGS42.RU собирают в онлайн-трансляции.

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