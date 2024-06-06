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Обыски в администрации Кемерова по делу о ДТП

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Происшествия эксклюзив СК проводит обыски в депо и администрации Кемерова по делу о ДТП с трамваями

СК проводит обыски в депо и администрации Кемерова по делу о ДТП с трамваями

Следователи хотят изъять документы

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Следователи работают на месте происшествия

Следственные органы в рамках уголовного дела проводят обыски и прочие оперативные мероприятия в компании, которой принадлежат трамваи, столкнувшиеся сегодня утром в Рудничном районе Кемерова. Также следователи изучат документацию в администрации города, сообщает в четверг, 6 июня, пресс-служба регионального СУ СКР.

— В профильных подразделениях администрации в ближайшее время будет изъята и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке пассажиров, а также о техническом состоянии транспортных средств, — говорится в релизе.

Следствие опрашивает работников организации, отвечающей за перевозку пассажиров, а также очевидцев и пострадавших.

Вместе с тем представитель КЭТК Максим Гончаренко в беседе c NGS42.RU сообщил, что компания окажет помощь не только водителю трамвая, но и всем пострадавшим в результате инцидента.

— Его причины устанавливаются, рассматриваются пока две версии происшествия, — сказал собеседник издания.

Он уточнил, что одна из версий — техногенная и связана с состоянием вагона, вторая — человеческий фактор. Что именно произошло — выяснит следствие.

Также он рассказал о состоянии 23-летней девушки, которая управляла трамваем, попавшим в ДТП.

Ранее NGS42.RU поговорил с одной из пострадавших, а также родственницей пассажирки, ехавшей в трамвае. Все они говорят, что вагон неуправляемо летел с горы. По последним данным, один человек умер, около 100 получили травмы.

Всю оперативную информацию о ДТП на Логовом шоссе корреспонденты NGS42.RU собрали в онлайн-трансляции.

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