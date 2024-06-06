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Происшествия подробности 90 человек пострадали из-за столкновения трамваев в Кемерове

90 человек пострадали из-за столкновения трамваев в Кемерове

Вот что они говорят про момент аварии

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Число пострадавших в утреннем ДТП в Кемерове увеличилось до 90

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове выросло до 90 человек, 78 из них госпитализированы. Как рассказал РИА Новости помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, среди пострадавших оказалось пятеро детей.

Одна из пострадавших рассказала нашим коллегам из издания NGS42.RU, что происходило в трамвае в момент аварии. По словам женщины, во время всего пути подозрение у нее вызывали тормоза.

— Я ехала сегодня во втором трамвае и запах горелых тормозов был. Я сказала об этом кондуктору, но он проигнорировал и не сообщил водителю, — рассказала пострадавшая. — У ДК Шахтеров вагон начал набирать скорость запредельную, отказали тормоза. Мужчина крикнул: «Ложитесь!», но многие были в наушниках. Если бы не было трамвая впереди нас, мы бы вылетели с моста. Сейчас лежу и жду операцию на ноге.

К сожалению, авария унесла жизнь одного человека — пострадавший скончался, несмотря на все усилия врачей. Глава города Дмитрий Анисимов отметил, что в ближайшее время власти встретятся с родственниками погибшего и окажут его семье необходимую поддержку.

— Семье окажем всестороннюю поддержку, — заверил Анисимов. — Состояние остальных госпитализированных опасений у врачей не вызывает. Кровь не требуется.

Обо всём, что известно об аварии, вы можете оперативно узнавать в онлайн-трансляции наших коллег из издания NGS42.RU.

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Кемерово Кузбасс Трамваи ДТП Авария Столкновение
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