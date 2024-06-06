90 человек пострадали из-за столкновения трамваев в Кемерове

Одна из пострадавших рассказала нашим коллегам из издания NGS42.RU , что происходило в трамвае в момент аварии. По словам женщины, во время всего пути подозрение у нее вызывали тормоза.

— Я ехала сегодня во втором трамвае и запах горелых тормозов был. Я сказала об этом кондуктору, но он проигнорировал и не сообщил водителю, — рассказала пострадавшая. — У ДК Шахтеров вагон начал набирать скорость запредельную, отказали тормоза. Мужчина крикнул: «Ложитесь!», но многие были в наушниках. Если бы не было трамвая впереди нас, мы бы вылетели с моста. Сейчас лежу и жду операцию на ноге.

