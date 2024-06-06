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В Кузбассе из трамвая на ходу вылетели пассажиры

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Происшествия эксклюзив ДТП с трамваем, из которого вылетели пассажиры: число пострадавших составило около 30 человек

ДТП с трамваем, из которого вылетели пассажиры: число пострадавших составило около 30 человек

Страшная авария произошла утром в Кемерове

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Причины аварии пока неизвестны

Региональный СКР возбудил дело по факту столкновения двух трамваев в Рудничном районе Кемерова, где пострадали около 30 человек. Как сообщили нашим коллегам из кузбасского NGS42.RU в четверг, 6 июня, в пресс-службе СУ СКР, следствие выяснит причины произошедшего.

— Поступило сообщение о столкновении по шоссе Логовому в Кемерове двух трамваев, в салоне которых находились пассажиры. В результате произошедшего предварительно пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь, — сообщили в ведомстве.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В пресс-службе КЭТК редакции NGS42.RU сообщили, что погибших в результате ЧП нет, возгорания транспорта удалось избежать.

После того как трамваи столкнулись, один из них потерял управление. На кадрах с места ЧП видно, как у несущегося трамвая отлетает дверь, пассажир падает прямо на дорогу.

Подробности происшествия NGS42.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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Авария Трамвай Дело Происшествие Пострадавшие
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