ДТП с трамваем, из которого вылетели пассажиры: число пострадавших составило около 30 человек

Региональный СКР возбудил дело по факту столкновения двух трамваев в Рудничном районе Кемерова, где пострадали около 30 человек. Как сообщили нашим коллегам из кузбасского NGS42.RU в четверг, 6 июня, в пресс-службе СУ СКР, следствие выяснит причины произошедшего.
— Поступило сообщение о столкновении по шоссе Логовому в Кемерове двух трамваев, в салоне которых находились пассажиры. В результате произошедшего предварительно пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь, — сообщили в ведомстве.
Возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
В пресс-службе КЭТК редакции NGS42.RU сообщили, что погибших в результате ЧП нет, возгорания транспорта удалось избежать.
После того как трамваи столкнулись, один из них потерял управление. На кадрах с места ЧП видно, как у несущегося трамвая отлетает дверь, пассажир падает прямо на дорогу.
Подробности происшествия NGS42.RU рассказывает в онлайн-трансляции.