Беспилотники атаковали нефтезавод в Ростовской области. Прогремел взрыв, видео пожара

Ночью 6 июня на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске произошел пожар. По словам местных жителей, взрывы было слышно в разных районах города. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ЧП случилось из-за атаки беспилотников.
— В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется, — написал губернатор Ростовской области.
Он сообщил, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Пожар тушат 120 спасателей и 15 единиц техники.
— Работы были приостановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда, — написал Василий Голубев.
На место ЧП выехали исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Ростовской области и руководитель регионального департамента по ГО и ЧС.
— Число сил и средств, задействованных в тушении пожара, увеличено. По предварительным данным, пострадавших нет, — сообщил губернатор.