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Происшествия «Ушла из дома»: в Новосибирске ищут пропавшую 8-летнюю девочку

«Ушла из дома»: в Новосибирске ищут пропавшую 8-летнюю девочку

Школьница исчезла 5 июня

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5 июня девочка ушла из дома в неизвестном направлении

В Новосибирске пропала 8-летняя Елизавета Андраханова. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области, ребенок исчез в Дзержинском районе.

— 5 июня 2024 года ушла из дома в неизвестном направлении, — сказано в сообщении.

Рост девочки составляет 134 сантиметра, телосложение худощавое, глаза серо-зеленые, волосы светло-русые — они заплетены в две косички ниже плеч. Сибирячка была одета в темно-синюю вязаную кофту, серые джинсы и кроссовки, под правым глазом девочки есть небольшое родимое пятно.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о школьнице по телефону горячей линии 8 (800) 700 54 52 или по номеру 112.

В конце мая в Новосибирске пропал 13-летний мальчик. Ребенка нашли живым.

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