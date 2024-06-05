«Очень сильно повредил голову»: умер новосибирский мотоциклист, пострадавший в жёстком ДТП с фурой

Мотоциклист, пострадавший в аварии с грузовым автомобилем в Кировском районе, скончался в больнице. Об этом накануне сообщил друг байкера Родион в соцсетях.
— Сегодня 04.06.2024 ушёл из жизни наш брат Ярослав Вересов, — сказано в сообщении группы «MOTO-LiFE | Мото жизнь Новосибирска» во «ВКонтакте».
По информации новосибирских автоинспекторов, ДТП произошло 3 июня на улице Зорге. 32-летний Ярослав Вересов ехал со стороны улицы Громова на мотоцикле Suzuki. Мужчина столкнулся с грузовиком MAN. Байкер попал в больницу с тяжёлыми травмами.
— Ярослав в коме, состояние тяжелое. Отек мозга, глаза заплыли, открытый перелом голени, многочисленные другие переломы, гематомы. Находится на ИВЛ. Очень сильно повредил голову, — писали в соцсети в день ДТП. Друзья байкера объявили о сборе крови для переливания.
Связаться со знакомыми погибшего корреспонденту НГС не удалось. Прощание с мотоциклистом запланировали на четверг, 6 июня.
Ранее НГС писал о другом жёстком ДТП с участием мотоциклиста — 34-летний байкер столкнулся с Honda и попал в больницу.
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