У 17-летней сибирячки лопнула селезенка во время шутливой борьбы с парнем

У жительницы Омска лопнула селезенка во время шутливой борьбы с парнем. О несчастном случае рассказали в местной полиции. Известно, что 17-летнего парня будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в конце 2023 года. Парень и девушка играли в подвижные игры и танцевали вместе с друзьями дома. 17-летний юноша шутливо боролся с девушкой, а затем не удержался на ногах и упал на спину, потянув ее за собой.