У 17-летней сибирячки лопнула селезенка во время шутливой борьбы с парнем

У жительницы Омска лопнула селезенка во время шутливой борьбы с парнем. О несчастном случае рассказали в местной полиции. Известно, что 17-летнего парня будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему грозит ограничение свободы сроком до трех лет.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел в конце 2023 года. Парень и девушка играли в подвижные игры и танцевали вместе с друзьями дома. 17-летний юноша шутливо боролся с девушкой, а затем не удержался на ногах и упал на спину, потянув ее за собой.
— Упав на него, она ударилась животом о его колено, почувствовав резкую и острую боль. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у несовершеннолетней потерпевшей диагностирована закрытая травма живота в виде двухмоментного разрыва селезенки, — рассказали в полиции.
Селезенку у юной омички удалили. Тяжесть травме добавило внутрибрюшное кровотечение. Известно, что парень полностью признал вину. Показания, подтверждающие ее, также дала сама девушка и свидетели. Сейчас материалы дела передали в суд, где решат судьбу парня.
В декабре 2021 году НГС рассказывал, как 16-летний подросток ударил сокурсницу в живот - перед этим она попросила его проверить ее пресс.