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Происшествия Краснодарский край атаковали беспилотники. Загорелась нефтебаза, есть раненые

Краснодарский край атаковали беспилотники. Загорелась нефтебаза, есть раненые

ЧП попало на видео

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2 комментария
Предположительно, видео с места пожара

Сегодня, 31 мая, Краснодарский край атаковали беспилотники. От воздушного удара загорелась нефтебаза в Темрюкском районе, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

— Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности, — сообщил губернатор.

Он передал, что среди сотрудников нефтебазы есть пострадавшие, им оказывают необходимую помощь. Остальные работники эвакуированы.

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БПЛА Беспилотники Атака беспилотников Краснодарский край Пожар
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