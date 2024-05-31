Краснодарский край атаковали беспилотники. Загорелась нефтебаза, есть раненые

Сегодня, 31 мая, Краснодарский край атаковали беспилотники. От воздушного удара загорелась нефтебаза в Темрюкском районе, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
— Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности, — сообщил губернатор.
Он передал, что среди сотрудников нефтебазы есть пострадавшие, им оказывают необходимую помощь. Остальные работники эвакуированы.