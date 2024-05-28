НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

зап.

 747мм 47%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,69
EUR 96,30
Реклама

СРОЧНО

Мэр попросил ускорить ремонт Октябрьского моста

Репортаж с сектантами
Как не пропустить отпуск
Проблема с врачами
Такие дома строят в городе
Дело экс-главы дептранса
Что с выпускными
Сколько стоят часы прокурора
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Происшествия «Полностью перегорожена полоса»: два ДТП на Большевистской парализовали движение в сторону центра Новосибирска

«Полностью перегорожена полоса»: два ДТП на Большевистской парализовали движение в сторону центра Новосибирска

Пробка на Большевистской растянулась до развязки у Бугринского моста

637
4 комментария
Авария произошла примерно в 16 часов

В Новосибирске на улице Большевистской при заезде на Октябрьский мост произошло две аварии, собралась пробка. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Надежда.

ДТП, по словам читательницы НГС, произошло примерно в 16 часов.

— Полностью перегорожена одна полоса из-за аварии, в сторону центра — на Фабричную и Красный проспект. На момент проезда «гаишников» не было. Там еще вторая авария, пробка жутчайшая собирается, — рассказала Надежда.

Судя по кадрам, присланным читательницей, в первую аварию попали легковой автомобиль Nissan Teana и грузовик Foton. Обстоятельства столкновения неизвестны, но Nissan полностью перегородил крайнюю правую полосу для движения. Буквально в нескольких метрах от первой аварии произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris и грузовика марки Volvo.

Авария спровоцировала серьезный затор на улице Большевистской. По данным сервиса 2ГИС, пробка развязки у Бугринского моста.

Уровень пробок в Новосибирске к настоящему моменту составляет 5 баллов

Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации материала информация не поступила.

Ранее на Димитровском мосту «Газель» протаранила бетонные блоки. Их использовали для защиты рабочих, которые ремонтировали дорогу на мосту.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск ДТП ГИБДД
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

А101336,  46

yulya71,  57

Жэка,  33

Sergei,  43

Сова,  35

Мария,  38

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление