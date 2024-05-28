«Полностью перегорожена полоса»: два ДТП на Большевистской парализовали движение в сторону центра Новосибирска

В Новосибирске на улице Большевистской при заезде на Октябрьский мост произошло две аварии, собралась пробка. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Надежда.
ДТП, по словам читательницы НГС, произошло примерно в 16 часов.
— Полностью перегорожена одна полоса из-за аварии, в сторону центра — на Фабричную и Красный проспект. На момент проезда «гаишников» не было. Там еще вторая авария, пробка жутчайшая собирается, — рассказала Надежда.
Судя по кадрам, присланным читательницей, в первую аварию попали легковой автомобиль Nissan Teana и грузовик Foton. Обстоятельства столкновения неизвестны, но Nissan полностью перегородил крайнюю правую полосу для движения. Буквально в нескольких метрах от первой аварии произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris и грузовика марки Volvo.
Авария спровоцировала серьезный затор на улице Большевистской. По данным сервиса 2ГИС, пробка развязки у Бугринского моста.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации материала информация не поступила.
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