«Полностью перегорожена полоса»: два ДТП на Большевистской парализовали движение в сторону центра Новосибирска

Авария произошла примерно в 16 часов Источник: Читательница НГС Надежда











В Новосибирске на улице Большевистской при заезде на Октябрьский мост произошло две аварии, собралась пробка. Информацией о происшествии с НГС поделилась читательница Надежда.



ДТП, по словам читательницы НГС, произошло примерно в 16 часов.



— Полностью перегорожена одна полоса из-за аварии, в сторону центра — на Фабричную и Красный проспект. На момент проезда «гаишников» не было. Там еще вторая авария, пробка жутчайшая собирается, — рассказала Надежда.



Судя по кадрам, присланным читательницей, в первую аварию попали легковой автомобиль Nissan Teana и грузовик Foton. Обстоятельства столкновения неизвестны, но Nissan полностью перегородил крайнюю правую полосу для движения. Буквально в нескольких метрах от первой аварии произошло столкновение автомобиля Hyundai Solaris и грузовика марки Volvo.



Авария спровоцировала серьезный затор на улице Большевистской. По данным сервиса 2ГИС, пробка развязки у Бугринского моста.

Уровень пробок в Новосибирске к настоящему моменту составляет 5 баллов Источник: 2ГИС











Корреспондент НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности происшествия. На момент публикации материала информация не поступила.

