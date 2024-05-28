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Происшествия обзор Дома разлетелись в щепки, 18 человек погибли: посмотрите, какой мощный ураган накрыл США

Дома разлетелись в щепки, 18 человек погибли: посмотрите, какой мощный ураган накрыл США

В ближайшее время улучшения погоды не предвидится

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Ураган оставил без домов сотни человек

Мощный ураган обрушился на центральную часть США. За считаные дни, что он бушевал, погибли 18 человек, среди них четыре ребенка, сотни человек остались без крова — там, где когда-то были частные жилые дома, в лучшем случае остались стены.

По данным Центра прогнозирования штормов, усиленное наблюдение за торнадо в США начали в воскресенье, в это же время объявили «особо опасную ситуацию». Под угрозой оказались 4,7 млн человек.

По мере продвижение урагана Центр прогнозирования штормов предупредил о «сильных торнадо, сильном граде и коридорах широкомасштабного ущерба от ветра».

По информации CNN, более 600 тысяч жителей 13 штатов США остались без электричества.

Больше всего досталось жителям техасского города Вэлли Вью — на него пришелся самый мощный удар стихии.

— Я и мои друзья только что потеряли дом и единственную дорогую машину, которая у нас была, — пишет в соцсетях один из пострадавших от урагана Брайсон Макгилврей. — Если у кого-то из вас есть работа, например уход за деревьями или газонами, пожалуйста, напишите нам. Она нужна нам, чтобы мы могли встать на ноги. Любая работа поможет. Следующие несколько недель будут тяжелыми, но лучше смириться с этим и стиснуть зубы.

Ураганный ветер практически разнес квартал мобильных домов и автотрейлеров, где жили сотни людей.

— Я думала, что умру наверняка. Я была в доме и в какой-то момент поняла, что уже не могу держаться, я подумала, что это мой конец, — призналась журналистам женщина, чудом уцелевшая во время урагана.

Некоторым соседям выжившей женщины не так повезло. Разгребая завалы, спасатели находят под обломками погибших и пострадавших.

Ураган также разрушил пристань на озере Рэй Робертс в городе Сангер — теперь она больше похожа на кладбище яхт.

— Ущерб так велик, что мы даже не знаем, с чего начать, — говорится в сообщении руководства пристани.

Во время урагана здесь находилось несколько человек, но серьезных травм они не получили.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация может ухудшиться. Они предупреждают, что во вторник техасцам, пережившим неумолимый парад разрушительных штормов, стоит готовиться к очередному удару стихии, который придется на южные равнины.

В отдельных округах Техаса разрушительные ураганы будут сопровождаться изнуряющей жарой. По данным Национальной метеорологической службы, температура воздуха может достигать +38 °C.

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