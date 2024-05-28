Дома разлетелись в щепки, 18 человек погибли: посмотрите, какой мощный ураган накрыл США

Ураган оставил без домов сотни человек Источник: FOX 13 Seattle / youtube.com











Мощный ураган обрушился на центральную часть США. За считаные дни, что он бушевал, погибли 18 человек, среди них четыре ребенка, сотни человек остались без крова — там, где когда-то были частные жилые дома, в лучшем случае остались стены.

По данным Центра прогнозирования штормов, усиленное наблюдение за торнадо в США начали в воскресенье, в это же время объявили «особо опасную ситуацию». Под угрозой оказались 4,7 млн человек.

Источник: Max Olson / LSM

По мере продвижение урагана Центр прогнозирования штормов предупредил о «сильных торнадо, сильном граде и коридорах широкомасштабного ущерба от ветра».

Источник: Storm Chasing Video / facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По информации CNN, более 600 тысяч жителей 13 штатов США остались без электричества.



Источник: Nick Bradshaw / facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Больше всего досталось жителям техасского города Вэлли Вью — на него пришелся самый мощный удар стихии.

Источник: NBC News / youtube.com











— Я и мои друзья только что потеряли дом и единственную дорогую машину, которая у нас была, — пишет в соцсетях один из пострадавших от урагана Брайсон Макгилврей. — Если у кого-то из вас есть работа, например уход за деревьями или газонами, пожалуйста, напишите нам. Она нужна нам, чтобы мы могли встать на ноги. Любая работа поможет. Следующие несколько недель будут тяжелыми, но лучше смириться с этим и стиснуть зубы.

Источник: Bryson Mcgilvray / facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Ураганный ветер практически разнес квартал мобильных домов и автотрейлеров, где жили сотни людей.

— Я думала, что умру наверняка. Я была в доме и в какой-то момент поняла, что уже не могу держаться, я подумала, что это мой конец, — призналась журналистам женщина, чудом уцелевшая во время урагана.

Источник: FOX 13 Seattle / youtube.com











Некоторым соседям выжившей женщины не так повезло. Разгребая завалы, спасатели находят под обломками погибших и пострадавших.

Источник: FOX 13 Seattle / youtube.com











Ураган также разрушил пристань на озере Рэй Робертс в городе Сангер — теперь она больше похожа на кладбище яхт.

Источник: Lake Ray Roberts Marina / facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Ущерб так велик, что мы даже не знаем, с чего начать, — говорится в сообщении руководства пристани.



Во время урагана здесь находилось несколько человек, но серьезных травм они не получили.



Источник: Travis Schindler / youtube.com

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ситуация может ухудшиться. Они предупреждают, что во вторник техасцам, пережившим неумолимый парад разрушительных штормов, стоит готовиться к очередному удару стихии, который придется на южные равнины.

Источник: NBC News / youtube.com









