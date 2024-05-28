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Происшествия На США обрушились торнадо с молниями, погибли люди. Невероятные видео катастрофы

На США обрушились торнадо с молниями, погибли люди. Невероятные видео катастрофы

Ураган разносит дома и рвет провода

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В некоторых районах восстановление электроснабжения может занять несколько дней

На США обрушился мощный торнадо. Из-за непогоды 120 миллионов человек находятся в опасности, передает CNN.

Шторм унес жизни 21 человека, в том числе четверых детей, в штатах Техас, Оклахома, Арканзас и других.

Губернатор Кентукки Энди Бешир объявил чрезвычайное положение, сообщает Reuters.

— Это была тяжелая ночь для наших людей, — написал Бешир в социальной сети X.

Позже он заявил на брифинге для прессы, что разрушительные ураганы поразили почти весь штат. По словам чиновников, ураганы повредили сто государственных автомагистралей и дорог, пишет агентство.

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