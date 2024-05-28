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Происшествия Шел по путям: электричка насмерть сбила мужчину в Новосибирске

Шел по путям: электричка насмерть сбила мужчину в Новосибирске

Инцидент произошел на остановочной платформе Камышенская

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Инцидент произошел примерно в 19:30

В Новосибирске электричка насмерть сбила мужчину. Об этом НГС сообщил очевидец происшествия.

По словам читателя НГС, инцидент произошел около 19:30 в понедельник, 27 мая.

— Электропоезд Новосибирск-Бердск (№6639) на оп. Камышенская сбил человека. Это ускоренный электропоезд, который следует с «Речного вокзала» до разъезда Иня без остановки на Камышенской, — написал в редакцию новосибирец, пожелавший остаться анонимным.

В пресс-службе Транспортной полиции Сибири подтвердили данную информацию. Машинист электрички увидел мужчину на железнодорожных путях. Он применил экстренное торможение, но расстояние было слишком небольшим, чтобы избежать столкновения. От полученных травм новосибирец погиб на месте.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, на место ЧС направлена оперативно-следственная группа, добавили в ведомстве.

Ранее в Чулымском районе женщина попыталась перейти железную дорогу под вагоном грузового поезда. Состав двинулся и сибирячке оторвало ноги.

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