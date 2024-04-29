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В Мошковском районе огонь окружил поселок

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Происшествия «Вся деревня горит»: в Мошковском районе огонь окружил поселок — видео с пожара

«Вся деревня горит»: в Мошковском районе огонь окружил поселок — видео с пожара

Загорелись несколько зданий

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От ландшафтного пожара загорелись здания

Вчера, 28 апреля, в деревне Старый порос Мошковского района Новосибирской области произошел. Как рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» во Вконтакте, загорелись несколько зданий.

Как видно по опубликованному видео, огонь идет сразу с двух сторон. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Из-за пожара поднялись высокие столбы дыма

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области рассказали, что по информации администрации поселка, горели только бесхозные строения. Пострадавших нет.

Вчера, 28 апреля, в Дзержинском районе на улице Ломоносова загорелся частный дом.

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