«Вся деревня горит»: в Мошковском районе огонь окружил поселок — видео с пожара

Вчера, 28 апреля, в деревне Старый порос Мошковского района Новосибирской области произошел. Как рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» во Вконтакте, загорелись несколько зданий.
Как видно по опубликованному видео, огонь идет сразу с двух сторон. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области рассказали, что по информации администрации поселка, горели только бесхозные строения. Пострадавших нет.
Вчера, 28 апреля, в Дзержинском районе на улице Ломоносова загорелся частный дом.