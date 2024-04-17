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Происшествия «Его больше нет»: найден пропавший в Новосибирске родственник блогера-миллионника

«Его больше нет»: найден пропавший в Новосибирске родственник блогера-миллионника

Об этом сообщили в поисковом отряде

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Местонахождение мужчины было неизвестно с 9 февраля

Волонтеры нашли пропавшего в Новосибирске родственника блогера-миллионника Яна Топлеса (настоящее имя — Ян Лапотков). Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, 29-летний Анатолий Евтушенко погиб.

— Найден.Погиб, — сказано в сообщении.

О смерти мужчины также заявил сам блогер Ян Топлес. Об этом он написал в своих соцсетях.

— Толю Нашли. Его больше нет, — написал блогер. — Спасибо вам за слова поддержки! Если бы Толя был жив, он бы обнял каждого, по-братски, со свойственной ему доброй улыбкой.

Ян Толпес заявил, что его родственник был из тех, кто «на связи с семьей каждый день».

— Кто интересуется, как у родных дела, зная, что по-прежнему, — сказал Топлес. — Земля тебе пухом. Спи спокойно, а мы поищем ответы.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области по ситуации.

Анатолий Евтушенко исчез в начале февраля, последний раз его видели в парикмахерской на улице Советской. Местонахождение мужчины было неизвестно с 9 февраля. Блогер Ян Топлес отмечал, что к поиску его родственника подключили частного детектива.

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