«Его больше нет»: найден пропавший в Новосибирске родственник блогера-миллионника

Волонтеры нашли пропавшего в Новосибирске родственника блогера-миллионника Яна Топлеса (настоящее имя — Ян Лапотков). Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области, 29-летний Анатолий Евтушенко погиб.
— Найден.Погиб, — сказано в сообщении.
О смерти мужчины также заявил сам блогер Ян Топлес. Об этом он написал в своих соцсетях.
— Толю Нашли. Его больше нет, — написал блогер. — Спасибо вам за слова поддержки! Если бы Толя был жив, он бы обнял каждого, по-братски, со свойственной ему доброй улыбкой.
Ян Толпес заявил, что его родственник был из тех, кто «на связи с семьей каждый день».
— Кто интересуется, как у родных дела, зная, что по-прежнему, — сказал Топлес. — Земля тебе пухом. Спи спокойно, а мы поищем ответы.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области по ситуации.