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Происшествия Выпавшей из здания бизнес-центра на Ленина было 14 лет

Выпавшей из здания бизнес-центра на Ленина было 14 лет

Следственный комитет проводит проверку

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Девочка разбилась

Девочке, которая выпала из здания на улице Ленина, 12 в Новосибирске, было 14 лет. Об этом сообщается на странице МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте».

НГС уже писал о происшествии, случившемся 10 апреля. Девочка упала на крышу пристройки и погибла. На 12-м этаже здания оказалось открыто окно, и около него лежала синяя сумка с вещами. Рядом — радиатор отопления, сошедший с держателя.

— Тело подростка снято с крыши. Передано сотрудникам полиции и родственникам, — сказано в сводке МАСС.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Об этом корреспонденту рассказали в пресс-службе СУ СК региона.

Ранее 13-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Академгородке.

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