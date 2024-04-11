Выпавшей из здания бизнес-центра на Ленина было 14 лет

Девочке, которая выпала из здания на улице Ленина, 12 в Новосибирске, было 14 лет. Об этом сообщается на странице МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» во «ВКонтакте».
НГС уже писал о происшествии, случившемся 10 апреля. Девочка упала на крышу пристройки и погибла. На 12-м этаже здания оказалось открыто окно, и около него лежала синяя сумка с вещами. Рядом — радиатор отопления, сошедший с держателя.
— Тело подростка снято с крыши. Передано сотрудникам полиции и родственникам, — сказано в сводке МАСС.
Выясняются обстоятельства произошедшего. Об этом корреспонденту рассказали в пресс-службе СУ СК региона.
Ранее 13-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Академгородке.