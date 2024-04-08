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Происшествия Прорыв дамбы в Орске онлайн-трансляция В магазины начали дополнительно завозить воду, пить из крана опасно: Орск переживает паводок. Онлайн-репортаж

В магазины начали дополнительно завозить воду, пить из крана опасно: Орск переживает паводок. Онлайн-репортаж

Рассказываем, как потоки воды смывают всё на своем пути, как спасают людей и животных

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В Оренбургской области — ЧП федерального характера: из-за паводка ночью в пятницу прорывало дамбу. Вода начала стремительно прибывать — основной удар пришелся на город Орск. Затоплено больше 6000 домов, эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей — в пунктах временного размещения половина жителей, которым пришлось покинуть свои дома. В выходные в Орске работал министр ЧС, пик уровня воды прогнозируют 10 апреля. В этой хронике — все подробности ЧП.

Алёна Кисель

Урал в Орске «упал» на 9 см

За сутки в Оренбуржье изменилась паводковая ситуация. На утро 8 апреля в Орске уровень реки Урал упал на 9 см и составляет 963 см, сообщает правительство.

Алёна Кисель

«Урал56.ру» сообщает, что в поселок Кузнечный Оренбурга продолжает прибывать вода — его начало подтапливать днем в воскресенье. Жителей попросили покинуть свои дома, в микрорайоне отключили газ и ограничили электроснабжение.

Дома начало подтапливать со всех сторон накануне
Алёна Кисель

Поставляют воду

Сегодня, 8 апреля, дополнительно завозят воду в магазины Орска. Первые поступления бутилированной воды с утра — в магазины сети «Пятерочка». В настоящее время идет разгрузка воды в магазины сети «Магнит», сообщает Минсельхоз.

Алёна Кисель

Где перекрыты дороги?

Узнать, где ближайший ПВР и какие дороги перекрыты, горожане могут в сервисе «Яндекс.Навигатор», куда передаются данные с сайта Главного управления дорожного хозяйства региона. Там информация тоже есть: где закрыты мосты, дороги региональные и муниципальные отмечают на карте по ссылке. Водителей просят строить маршрут с учетом паводка.

ПВР отмечены на карте значком руки с сердцем
Алёна Кисель

По многим улицам Орска перемещаться возможно на лодке. Вода зашла во дворы пятиэтажек по улице Станиславского, за ночь она продвинулась на целый квартал. Сейчас спасатели эвакуируют людей — здесь будут устанавливать ограждение для воды. Правда, жители сомневаются, что ограждение поможет остановить поток.

Алёна Кисель

Жительница Орска Ольга Викторовна рассказывает, что у нее 10 собак дома, поэтому эвакуироваться не планирует. Она переживает за своих подопечных животных, которые оказались в зоне затопления.

— Затопило поселок Рабочий, думаю, что народу так много, а там... Дома вот так, а собак штук 8 привезли оттуда, — эмоционально делится она.

Она кормит собак, но даже пройти в тот район теперь не получится

Многие из людей, стоящих у кромки воды во дворах на Станиславского, Богдана Хмельницкого, эвакуировались еще накануне. Сегодня они приехали посмотреть, что стало с их имуществом. Стоят и тихонько вздыхают, передают корреспонденты 74.RU, которые находятся на месте.

Жители приехали оценить ситуацию 
Алёна Кисель

Урал у Оренбурга вырос на 16 см

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см, достигнув 872 см, сообщили ТАСС в мэрии.

Алёна Кисель

Молятся о завершении половодья

Во всех храмах Оренбургской епархии по благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Петра сегодня молятся об окончании водного нашествия.

Алёна Кисель

Что взять при эвакуации?

Что делать, если жилье оказалось в зоне затопления? С собой нужно взять тревожный чемоданчик.

К предметам первой необходимости относятся:

  • заряженный телефон с пауэрбанком;

  • паспорт, СНИЛС, медицинский полис;

  • кружка, ложка, запас еды (консервы, сухой паек, бутилированная вода);

  • аптечка;

  • спички и зажигалка;

  • одежда и средства гигиены.

Запас непортящейся еды: консервы, галеты, складные нож и ложка

Сотрудники МЧС России просят не забывать о питомцах и домашнем скоте в период паводка.

— Если готовитесь к эвакуации вместе с питомцем, не забудьте собрать документы, ветпаспорт животного. Если здание, в котором находятся животные, подтапливает, выпустите их из помещений и перегоните на ближайшую возвышенность. Помните, что поить животных из открытых водоемов, скармливать корма, соприкасавшиеся с паводковой водой, нельзя, — отмечают в мэрии.

Алёна Кисель

Просят не пить воду из крана

В период паводка Роспотребнадзор настоятельно рекомендует пить только кипяченую или бутилированную воду, чтобы не было кишечных инфекций.

Пробы воды специалисты ведомства из-за паводка берут постоянно
Алёна Кисель

Тех пациенток, кто прикреплен к женским консультациям по пр. Никельщиков, 56 и ул. Станиславского, 1а просят обращаться в учреждения по ул. Добровольского, 27а (40-07-59) и ул. Андреева, 2 (телефон 40-07-61). Запись на плановое лечение приостановлена до особого распоряжения. Call-центр временно не работает.

По неотложным ситуациям (акушерским и гинекологическим) нужно звонить в перинатальный центр Орска по телефону 25-01-02.

Алёна Кисель

В зоне затопления — Второй участок в Орске: на фото «Урал56.Ру» улица Б. Хмельницкого между Станиславского и Васнецова. Подтоплены дворы многоэтажек, школьный двор и библиотека.

Спасатели осматривают затопленные территории
Дворы пятиэтажек в воде 
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Спасатели осматривают затопленные территории
Алёна Кисель

Будут вакцинировать от гепатита А

С 8 апреля для профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированные жители будут бесплатно обеспечены противовирусными препаратами, и со вторника начнется массовая вакцинация населения против гепатита А. На вакцину просят соглашаться, поскольку при подобных природных стихиях риск заражения гепатитом А резко повышается, добавили в Министерстве здравоохранения.

Медицинская служба города Орска работает в экстремальных условиях
Алёна Кисель

Часть пациентов эвакуировали

В Орске затопило больницы. Часть пациентов из филиала Областного противотуберкулезного диспансера, Орской горбольницы, стационара по пр. Никельщиков, 44, ЧУЗ РЖД и паллиативного отделения Орской городской больницы эвакуировали, часть выписали на амбулаторное лечение под наблюдение врачей.

— В связи с вышеизложенным стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена, в случае необходимости пациенты будут направляться в учреждения Новотроицка и Оренбурга. В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь в стационарах по адресам ул. Новосибирская, 117 и ул. Станиславского, 50, — сообщает Минздрав региона.

Коечного фонда, говорят, достаточно, если понадобится, развернут больше 300 коек в онкодиспансере, детской больнице, инфекционной больнице в Новотроицке. Необходимые поручения по возможности развертывания коек в течение двух часов руководители получили.

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