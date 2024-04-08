В магазины начали дополнительно завозить воду, пить из крана опасно: Орск переживает паводок. Онлайн-репортаж

В Оренбургской области — ЧП федерального характера: из-за паводка ночью в пятницу прорывало дамбу. Вода начала стремительно прибывать — основной удар пришелся на город Орск. Затоплено больше 6000 домов, эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей — в пунктах временного размещения половина жителей, которым пришлось покинуть свои дома. В выходные в Орске работал министр ЧС, пик уровня воды прогнозируют 10 апреля. В этой хронике — все подробности ЧП.

