В магазины начали дополнительно завозить воду, пить из крана опасно: Орск переживает паводок. Онлайн-репортаж

В Оренбургской области — ЧП федерального характера: из-за паводка ночью в пятницу прорывало дамбу. Вода начала стремительно прибывать — основной удар пришелся на город Орск. Затоплено больше 6000 домов, эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей — в пунктах временного размещения половина жителей, которым пришлось покинуть свои дома. В выходные в Орске работал министр ЧС, пик уровня воды прогнозируют 10 апреля. В этой хронике — все подробности ЧП.
Урал в Орске «упал» на 9 см
За сутки в Оренбуржье изменилась паводковая ситуация. На утро 8 апреля в Орске уровень реки Урал упал на 9 см и составляет 963 см, сообщает правительство.
«Урал56.ру» сообщает, что в поселок Кузнечный Оренбурга продолжает прибывать вода — его начало подтапливать днем в воскресенье. Жителей попросили покинуть свои дома, в микрорайоне отключили газ и ограничили электроснабжение.
Поставляют воду
Сегодня, 8 апреля, дополнительно завозят воду в магазины Орска. Первые поступления бутилированной воды с утра — в магазины сети «Пятерочка». В настоящее время идет разгрузка воды в магазины сети «Магнит», сообщает Минсельхоз.
Где перекрыты дороги?
Узнать, где ближайший ПВР и какие дороги перекрыты, горожане могут в сервисе «Яндекс.Навигатор», куда передаются данные с сайта Главного управления дорожного хозяйства региона. Там информация тоже есть: где закрыты мосты, дороги региональные и муниципальные отмечают на карте по ссылке. Водителей просят строить маршрут с учетом паводка.
По многим улицам Орска перемещаться возможно на лодке. Вода зашла во дворы пятиэтажек по улице Станиславского, за ночь она продвинулась на целый квартал. Сейчас спасатели эвакуируют людей — здесь будут устанавливать ограждение для воды. Правда, жители сомневаются, что ограждение поможет остановить поток.
Жительница Орска Ольга Викторовна рассказывает, что у нее 10 собак дома, поэтому эвакуироваться не планирует. Она переживает за своих подопечных животных, которые оказались в зоне затопления.
— Затопило поселок Рабочий, думаю, что народу так много, а там... Дома вот так, а собак штук 8 привезли оттуда, — эмоционально делится она.
Многие из людей, стоящих у кромки воды во дворах на Станиславского, Богдана Хмельницкого, эвакуировались еще накануне. Сегодня они приехали посмотреть, что стало с их имуществом. Стоят и тихонько вздыхают, передают корреспонденты 74.RU, которые находятся на месте.
Урал у Оренбурга вырос на 16 см
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см, достигнув 872 см, сообщили ТАСС в мэрии.
Молятся о завершении половодья
Во всех храмах Оренбургской епархии по благословению митрополита Оренбургского и Саракташского Петра сегодня молятся об окончании водного нашествия.
Что взять при эвакуации?
Что делать, если жилье оказалось в зоне затопления? С собой нужно взять тревожный чемоданчик.
К предметам первой необходимости относятся:
заряженный телефон с пауэрбанком;
паспорт, СНИЛС, медицинский полис;
кружка, ложка, запас еды (консервы, сухой паек, бутилированная вода);
аптечка;
спички и зажигалка;
одежда и средства гигиены.
Сотрудники МЧС России просят не забывать о питомцах и домашнем скоте в период паводка.
— Если готовитесь к эвакуации вместе с питомцем, не забудьте собрать документы, ветпаспорт животного. Если здание, в котором находятся животные, подтапливает, выпустите их из помещений и перегоните на ближайшую возвышенность. Помните, что поить животных из открытых водоемов, скармливать корма, соприкасавшиеся с паводковой водой, нельзя, — отмечают в мэрии.
Просят не пить воду из крана
В период паводка Роспотребнадзор настоятельно рекомендует пить только кипяченую или бутилированную воду, чтобы не было кишечных инфекций.
Тех пациенток, кто прикреплен к женским консультациям по пр. Никельщиков, 56 и ул. Станиславского, 1а просят обращаться в учреждения по ул. Добровольского, 27а (40-07-59) и ул. Андреева, 2 (телефон 40-07-61). Запись на плановое лечение приостановлена до особого распоряжения. Call-центр временно не работает.
По неотложным ситуациям (акушерским и гинекологическим) нужно звонить в перинатальный центр Орска по телефону 25-01-02.
В зоне затопления — Второй участок в Орске: на фото «Урал56.Ру» улица Б. Хмельницкого между Станиславского и Васнецова. Подтоплены дворы многоэтажек, школьный двор и библиотека.
Будут вакцинировать от гепатита А
С 8 апреля для профилактики респираторных и кишечных инфекций эвакуированные жители будут бесплатно обеспечены противовирусными препаратами, и со вторника начнется массовая вакцинация населения против гепатита А. На вакцину просят соглашаться, поскольку при подобных природных стихиях риск заражения гепатитом А резко повышается, добавили в Министерстве здравоохранения.
Часть пациентов эвакуировали
В Орске затопило больницы. Часть пациентов из филиала Областного противотуберкулезного диспансера, Орской горбольницы, стационара по пр. Никельщиков, 44, ЧУЗ РЖД и паллиативного отделения Орской городской больницы эвакуировали, часть выписали на амбулаторное лечение под наблюдение врачей.
— В связи с вышеизложенным стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена, в случае необходимости пациенты будут направляться в учреждения Новотроицка и Оренбурга. В Орске в настоящее время оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь в стационарах по адресам ул. Новосибирская, 117 и ул. Станиславского, 50, — сообщает Минздрав региона.
Коечного фонда, говорят, достаточно, если понадобится, развернут больше 300 коек в онкодиспансере, детской больнице, инфекционной больнице в Новотроицке. Необходимые поручения по возможности развертывания коек в течение двух часов руководители получили.